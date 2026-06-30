/ఏపీలో మరో వారం పాటు భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

Andhra Pradesh Rains: ఉత్తర తెలంగాణ మీదుగా కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనానికి తోడు.. ఋతుపవనాల కారణంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అంతేకాదు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నట్టు హెచ్చరించింది.
ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో వర్షాలు..
ఇప్పటికే ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దాంతో పాటు ఈ రోజు అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పు గోదారి, కాకినాడ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది, మిగతా జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి వర్షాలకు అవకాశం ఉందని సూచించింది.
పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున ఐఎండీ అలర్ట్..
పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో చెట్ల కింద నిలబడరాదని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. చెట్ల కింద మాత్రమే కాకుండా.. హోర్డింగుల దగ్గర కానీ.. విద్యుత్ స్తంభాలు, తీగలు ఉన్న చోట నిలుచోరాదని చెప్పుకొచ్చింది. అంతేకాదు రైతులు కూడా వర్షాలు పడే ముందే పొలం పనులు చేసుకోవాలని సూచించింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పొలాల్లో పిడుగు పాటు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులతో పాటు రైతు కూలీలు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాల సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
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