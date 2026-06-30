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ఏపీలో మరో వారం పాటు భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

AP Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో  వారం రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రంలో ఇవాళ కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు కురవనున్నట్టు భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 30, 2026, 09:03 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:03 AM IST
ఏపీలో మరో వారం పాటు భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..
Image Credit: AP Rains (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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