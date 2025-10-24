Heavy Rains: నేడు మరో అల్ప పీడనం.. 4 రోజులు వానలే వానలు..

Heavy Rains: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తో పాటు తెలంగాణకు వరుణ గండం పొంచి ఉంది. ఈ రోజు బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం ఏర్పడింది. దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం,దాని పరిసర ప్రాంతాలలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో సముద్ర మట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇది తదుపరి 24 గంటల్లో పశ్చిమ-ఉత్తర పశ్చిమ దిశగా కదులుతూ మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. దీంతో APలో మరో 3, 4 రోజులు వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావంతో కృష్ణాజిల్లాలో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. ఫలితంగా ప్రధాన రహదారులతోపాటు లోతట్టు ప్రాంతాలు మొత్తం జలమయమయ్యాయి. జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. రాకపోకులకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. జిల్లాలో సగటున 3.4 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదుకావడంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. వరి పంటలతో పాటు ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.
మరోవైపు ఏపీలో కోస్తాంధ్రతో పాటు రాయలసీమలో విచిత్రమైన వాతావరణం నెలకొంది. కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలతో ప్రజలు తడిసి ముద్దవుతుంటే.. మరొక చోట చుక్క నీరు కూడా లేకపోవడం విచిత్రం. కొన్ని రోజులగా కురుస్తోన్న వర్షాలతో కోతకు వచ్చిన పంట పొలాల్లొకి నీరు రావడంతో రైతులు దిగాలు పడుతున్నారు. మరో నాలుగైదు రోజులు వరసుగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపడంతో ఆరుగాలం కష్టపడే రైతన్నల్లో దిగాలు నెలకొంది. గురువారం ఉపరితల ఆవర్తనం, అల్ప పీడన ప్రభావాలతో వర్షాలు కురిసాయి. ఈ రోజులు కూడా ఏపీతో పాటు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి.
Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.