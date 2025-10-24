English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Heavy Rains: నేడు మరో అల్ప పీడనం.. 4 రోజులు వానలే వానలు..

Heavy Rains: నేడు మరో అల్ప పీడనం.. 4 రోజులు వానలే వానలు..

Heavy Rains: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం వాయు గుండంగా మారడంతో తెలంగాణతో పాటు ఏపీలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అప్పటి వరకు ఎండ ఉన్న చోట ఒక్కసారిగా పిడుగుపాటు వర్షాలతో తడిసి ముద్దవుతున్నారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 24, 2025, 09:34 AM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Eesha Rebba: స్టార్ దర్శకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి మరి..!
6
Eesha Rebba
Eesha Rebba: స్టార్ దర్శకుడిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న ఈషా రెబ్బా.. మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇప్పించి మరి..!
Heavy Rains: నేడు మరో అల్ప పీడనం.. 4 రోజులు వానలే వానలు..

Heavy Rains: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తో పాటు తెలంగాణకు  వరుణ గండం పొంచి ఉంది. ఈ రోజు బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం ఏర్పడింది.   దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం,దాని పరిసర ప్రాంతాలలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో  సముద్ర మట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇది తదుపరి 24 గంటల్లో  పశ్చిమ-ఉత్తర పశ్చిమ దిశగా కదులుతూ మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. దీంతో APలో మరో 3, 4 రోజులు వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

Add Zee News as a Preferred Source

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ తీవ్ర అల్పపీడన ప్రభావంతో కృష్ణాజిల్లాలో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. ఫలితంగా ప్రధాన రహదారులతోపాటు లోతట్టు ప్రాంతాలు మొత్తం జలమయమయ్యాయి. జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. రాకపోకులకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. జిల్లాలో సగటున 3.4 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదుకావడంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. వరి పంటలతో పాటు ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి.

మరోవైపు ఏపీలో కోస్తాంధ్రతో పాటు రాయలసీమలో విచిత్రమైన వాతావరణం నెలకొంది. కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలతో ప్రజలు తడిసి ముద్దవుతుంటే.. మరొక చోట చుక్క నీరు కూడా లేకపోవడం విచిత్రం. కొన్ని రోజులగా కురుస్తోన్న వర్షాలతో కోతకు వచ్చిన పంట పొలాల్లొకి నీరు రావడంతో రైతులు దిగాలు పడుతున్నారు. మరో నాలుగైదు రోజులు వరసుగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపడంతో ఆరుగాలం కష్టపడే రైతన్నల్లో దిగాలు నెలకొంది. గురువారం ఉపరితల ఆవర్తనం, అల్ప పీడన ప్రభావాలతో వర్షాలు కురిసాయి. ఈ రోజులు కూడా ఏపీతో పాటు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Heavy Rainstelangana rainsSchool holidaysAP Rain AlertAP

Trending News