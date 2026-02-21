Heavy Rains: తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్ష సూచన.. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Heavy Rain Alert in Two Telugu States: శివరాత్రి తర్వాత చలి శివ శివ అంటూ పోతుందనేది పెద్దలు చెప్పే మాట. ప్రస్తుతం శీతాకాలం పోయి ఎండాకాలం వచ్చేసింది. పలు ప్రాంతాల్లో ఎండలు మాడు పగలగొడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 21, 2026, 10:29 AM IST

Telangana Andhra Pradesh Rain Alert: నైరుతి బంగాళాఖాతంపై విస్తరించి ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో.. వచ్చే 48 గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. హిందూ మహాసముద్రంతో పాటు నైరుతి బంగాళాఖాతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో నేడు, రేపు రాయలసీమలో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 

ఇతర జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడేటప్పుడు ప్రజలు చెట్ల క్రింద ఉండొద్దని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. 38 గంటల తర్వాత ఆవర్తనం పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందందని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు కురిసే ప్రమాదం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రేపటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు తెలంగాణలో వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించింది. ఈ మూడు రోజుల పాటు పలు జిల్లాలలో తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. మరి కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది. హిందూ మహా సముద్రం, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం సమీపంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వెల్లడించింది వాతావరణ శాఖ. దీని ఎఫెక్ట్ కారణంగా అకాల వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలిపింది వాతావరణశాఖ.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Heavy Rainstelangana rainsap rainsAndhra pradesh rainsTelangana Heat Waves

