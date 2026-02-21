Heavy Rains: తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీ వర్ష సూచన.. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

Telangana Andhra Pradesh Rain Alert: నైరుతి బంగాళాఖాతంపై విస్తరించి ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో.. వచ్చే 48 గంటల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. హిందూ మహాసముద్రంతో పాటు నైరుతి బంగాళాఖాతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో నేడు, రేపు రాయలసీమలో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
ఇతర జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడేటప్పుడు ప్రజలు చెట్ల క్రింద ఉండొద్దని, అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. 38 గంటల తర్వాత ఆవర్తనం పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందందని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు కురిసే ప్రమాదం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రేపటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు తెలంగాణలో వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించింది. ఈ మూడు రోజుల పాటు పలు జిల్లాలలో తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేసింది. మరి కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది. హిందూ మహా సముద్రం, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం సమీపంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వెల్లడించింది వాతావరణ శాఖ. దీని ఎఫెక్ట్ కారణంగా అకాల వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలిపింది వాతావరణశాఖ.
