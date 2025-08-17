Red Alert for Ap: ఏపీలో మరోసారి భారీ వర్షాలు.. ఐదు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. వాతావరణ కేంద్రం కీలక హెచ్చరిక..

Imd red alert for five districts in Andhra Pradesh: దేశ మంతట వర్షాలు బీభత్సంగా పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలతో జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఎక్కడ చూసిన కూడా రోడ్లన్ని చెరువులుగా, కాలనీలు కెనాల్స్ గా మారాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లు సైతం భారీ వర్షాలకు చిగురు టాకుల్లా వణికిపోతుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మరోసారి ఏపీలోని పలు జిల్లాలకు విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా.. దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షం ప్రభావం ఉందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది.
ముఖ్యంగా ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో.. బలమైన ఈదురు గాలులు కూడా వీచేందుకు అవకాశం ఉందని ఐఎండీ కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది.ఈ క్రమంలో విశాఖ, అనకాపల్లి, బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ, పశ్చిమ గోదావరి రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.
అదే విధంగా శ్రీకాకుళం, పార్వతిపురం, మన్యం, తూర్పుగోదావరి, అల్లురీ సీతారామరాజు, ఏలూరు, కుష్ణ, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నంద్యాల జిల్లాలకు ఆరెంజ్, కర్నూల్, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ లను విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలంతా ఇంట్లోనే ఉండాలని, అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదని, సముద్రాల్లో వేటకు మత్య్సకారులు వెళ్లకూడదని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
