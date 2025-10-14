English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  AP Rains: ఏపీలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

AP Rains: ఏపీలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

AP Rain Alert: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో  వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. కొద్ది రోజులుగా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండగా.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షం కురుస్తోంది. పలు ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపిలేని వర్షం కారణంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల జలమయం అవుతున్నాయి.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 14, 2025, 08:49 AM IST

AP Rains: ఏపీలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు.. వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలర్ట్..

AP Rain Alert: మరోవైపు భారీ వర్షాలకారణంగా రైతులు సాగు చేసిన పంటలు దెబ్బతింటున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో వాతావరణ శాఖ ఆంధ్ర ప్రదేశ్  ప్రజలకు మరో బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. వచ్చే మూడు రోజులు పాటు  ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలింది.మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్,  బిహార్, ఝార్ఖండ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, సిక్కిం, ఒడిశా, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి రానున్న మూడు రోజుల్లో  నైఋతి రుతుపవనాలు ఉపసంహరణకు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అదే విధంగా నైరుతి బంగాళాఖాతం, దక్షిణ తమిళనాడు తీరం మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం సగటు సముద్ర మట్టానికి 5.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు వ్యాపించి ఉన్నట్లు చెప్పింది. ఉత్తర తమిళనాడు తీరం, నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకొని ఉన్న దక్షిణ తమిళనాడు తీరం మీదుగా ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనంతో కలిసిపోయింది. దీని ఫలితంగా రాగల మూడ్రోజులు పాటు ఏపీలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో  ఈ రోజు  ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, నెల్లూరు, కర్నూలు, తిరుపతి, కృష్ణ, అనంతపురం జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, అంబేద్కర్ కోనసీమ, అల్లూరి సీతారామరాజు, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, శ్రీసత్యసాయి, నంద్యాల, కడప, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. వర్షం పడే సమయంలో అత్యవసరం అయితేనే బయటకు రావాలన్నారు.  ఆ సమయాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ అధికారులు సూచించారు. పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో జాగ్రత్తలు పాటించాలని పేర్కొన్నారు. ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు పడే చాన్స్ ఉండటంతో ఆ సమయాల్లో చెట్ల కింద, భారీ హోర్డింగ్స్ ఉన్న ప్రాంతాల్లో వేచి ఉండొద్దని అధికారులు సూచించారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

