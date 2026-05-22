/Heera Gold: ఎట్టకేలకు హీరా గ్రూప్‌ మేనిజింగ్ డైరెక్టర్ నౌహీరా షేక్ అరెస్ట్‌..

Heera Gold Scam: హీరాగోల్డ్ మల్టీ-క్రోర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కుంభకోణం కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు, సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నౌహీరా షేక్‌ను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు  ఎట్టకేలకు అరెస్ట్ చేశారు. గత కొద్ది రోజులుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్స్ కు కనబడకుండా అజ్ఞాతంలో ఉంటున్న ఆమెను హర్యానాలోని గుర్గావ్‌లో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
Published: May 22, 2026, 12:52 PM IST|Updated: May 22, 2026, 02:25 PM IST
Image Credit: Nowheera Shaik (X/Source)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

