/Heera Gold: ఎట్టకేలకు హీరా గ్రూప్‌ మేనిజింగ్ డైరెక్టర్ నౌహీరా షేక్ అరెస్ట్‌..

Aalima Nowhira Shaik Arrest: సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ రద్దు చేసిన తర్వాత చట్టానికి దొరక్కుండా నౌహీరా షేక్ పరారయ్యారు. గుర్గావ్లోని ఓ అద్దె నివాసంలో ఆమె నకిలీ పేరుతో, ఫోర్జరీ చేసిన ఆధార్ కార్డు, ఇతర నకిలీ గుర్తింపు పత్రాలను ఉపయోగించి మారువేషంలో తలదాచుకున్నట్లుగా దర్యాప్తులో తేలింది. హ్యూమన్, టెక్నికల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారంగా నిఘా పెట్టిన ఈడీ (Enforcement Directorate)హైదరాబాద్ జోనల్ బృందం ఆమె ఉన్న లొకేషన్ను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకుంది. గుర్గావ్లో అరెస్ట్ చేసిన అనంతరం నౌహీరా షేక్ను ఢిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో హైదరాబాద్కు తరలించారు.
ఇక్కడికి తీసుకువచ్చిన తర్వాత బేగంపేట కోర్టు న్యాయమూర్తి ఎదుట ప్రవేశపెట్టనున్నారు. న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు వైద్య పరీక్షల అనంతరం ఆమెను జైలుకు తరలించనున్నారు. కాగా, నకిలీ గుర్తింపు పత్రాలను ఉపయోగించినందుకు గానూ గుర్గావ్ పోలీసుల చేత ఆమెపై విడిగా మరో ఫోర్జరీ కేసు నమోదు చేయించేందుకు కూడా ఈడీ సిద్ధమవుతోంది.
హీరా గ్రూప్ సంస్థల పేరిట ఏడాదికి 36 శాతం చొప్పున భారీ లాభాలు ఇస్తామని నమ్మించి..అమాయక ప్రజల నుంచి సుమారు 5,978 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసి మోసగించినట్లు నౌహీరా షేక్పై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ఈ కేసులో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ కింద హీరా గ్రూప్నకు చెందిన రూ. 400 కోట్లకు పైగా విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసింది.
