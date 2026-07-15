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ముద్రగడ ఇంటి దగ్గర హై టెన్షన్.. కూతురుని అడ్డుకున్న అనుచరులు.. అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు..

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడిలోని ముద్రగడ పద్మనాభం నివాసం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్తితులు ఏర్పాడ్డాయి. తండ్రిని చివరిచూపు చూడాలని ఆయన కూతురు క్రాంతి కిర్లంపూడికి వచ్చారు. క్రాంతిని చూడగానే ముద్రగడ భార్య ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి ఆమెను బయటకు పంపేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ముద్రగడ అభిమానులు సైతం క్రాంతిని అడ్డుకున్నారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో క్రాంతిని పోలీసులు అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లారు. కాపు నేతల వివాద సమయంలో క్రాంతి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌కు మద్దతు తెలిపారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:22 AM IST
ముద్రగడ ఇంటి దగ్గర హై టెన్షన్.. కూతురుని అడ్డుకున్న అనుచరులు.. అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు..
Image Credit: Mudragada (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ముద్రగడ ఇంటి దగ్గర హై టెన్షన్.. కూతురుని అడ్డుకున్న అనుచరులు.. అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు..
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