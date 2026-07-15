/ముద్రగడ ఇంటి దగ్గర హై టెన్షన్.. కూతురుని అడ్డుకున్న అనుచరులు.. అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు..

Mudragada Daughter emotional : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడిలోని ముద్రగడ పద్మనాభం నివాసం వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్తితులు ఏర్పాడ్డాయి. తండ్రిని చివరిచూపు చూడాలని ఆయన కూతురు క్రాంతి కిర్లంపూడికి వచ్చారు. క్రాంతిని చూడగానే ముద్రగడ భార్య ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి ఆమెను బయటకు పంపేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ముద్రగడ అభిమానులు సైతం క్రాంతిని అడ్డుకున్నారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో క్రాంతిని పోలీసులు అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లారు. కాపు నేతల వివాద సమయంలో క్రాంతి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్కు మద్దతు తెలిపారు.
తండ్రీ కూతుళ్ల మధ్య విభేదాలు..
ఆ సమయంలో తండ్రి కూతుళ్ల మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి. దీంతో ఇవాళ తండ్రిని చూడటానికి వచ్చిన కూతురు క్రాంతి రావటంపై ముద్రగడ పద్మనాభం ఫ్యాన్స్ అభ్యంతరం తెలిపారు. దీంతో ఆమె నిరాశతో వెను తిరిగి వెళ్లారు. తాను మృతి చెందితే తన మృతదేహాన్ని చూసేందుకు కూడా రావద్దని ముద్రగడ కుమార్తె క్రాంతికి గతంలో ముద్రగడ పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలోనే అడ్డుకున్నట్లు అభిమానులు తెలిపారు.
అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు..
మరోవైపు ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కాపు ఉద్యమకారుడు, వైసీపీ సీనియర్ నేత ముద్రడగ పధ్మనాభానికి అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చర్చించి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కొంతకాలంగా కిడ్నీ, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో హైదరాబాద్ లోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం రాత్రి ముద్రగడ మృతి చెందారు. ఆయన మృతి పట్ల సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ తదితర రాజకీయ నేతలు సంతాపం తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయన భౌతికకాయం కిర్లంపూడిలోని నివాసంలో ఉండగా.. పలువురు రాజకీయ నేతలు, అభిమానులు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.
కాపుల సామాజికవర్గానికి ముద్రగడ పద్మనాభం ముఖ్యబిందువుగా నిలుస్తున్నారు. 1994లో కాపుల కోసం ముద్రగడ నిరాహార దీక్ష చేశారు. 2016 జనవరి 31 నాడు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తునిలో ప్రారంభమైన కాపు ఐక్య గర్జన సభతో కాపులకు సంబంధించిన ప్రధాన డిమాండ్ల సాధన కోసం ముందుండి పోరాటం చేశారు.అప్పట్లో చేసన రైలు రోకో హింసాత్మకంగా మారింది. జనతా పార్టీ, తెలుగు దేశం, కాంగ్రెస్, వైయస్ఆర్సీపీ పార్టీల్లో తన ప్రస్థనాన్న కొనసాగించారు. ఆయన మృతితో ఏపీలో ఓ రాజకీయ శకం ముగిసినట్టైయింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.