YSRCP MLCs Continues Protest On Tirumala Ghee Row In AP Legislative Council: రాజకీయాల కోసం తిరుమల లడ్డూపై వివాదం రేపిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వదలడం లేదు. శాసనమండలిలో చర్చ చేయాల్సిందేనని కోరుతూ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు. వాయిదా తీర్మానం తిరస్కరించడంతో సభలో బైఠాయించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 27, 2026, 11:52 AM IST

YSRCP MLCs Protest: రాజకీయ వివాదం సృష్టించేందుకు తెర మీదకు తీసుకువచ్చిన తిరుమల లడ్డూ వివాదంపై చర్చించాల్సిందేనని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఆందోళన కొనసాగిస్తోంది. శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభమైన నాటి నుంచి తిరుమల లడ్డూ కల్తీ ఆరోపణలపై సభలో చర్చించాలని వైఎస్సార్‌సీపీ కోరుతోంది. ఇదే డిమాండ్‌పై సభ లోపల.. బయట నిరవధిక నిరసన చేస్తోంది. శుక్రవారం కూడా చర్చకు పట్టుబడుతూ వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు ధర్నాకు దిగారు. దీంతో శాసనమండలిలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది.

శాసన మండలిలో జరిగిన  వ్యవహారంపై  చైర్మన్ మోషేన్ రాజు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తిరుమల లడ్డూ అంశంపై చర్చకు అవకాశం ఇవ్వాలని వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఇచ్చిన వాయిదా తీర్మానాన్ని మండలి చైర్మన్ తిరస్కరించారు. దీంతో తిరుమల లడ్డు అంశం పై చర్చ కొనసాగించాలని వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు ఆందోళన కొనసాగించారు. వీరి ఆందోళనతో శాసనమండలి వాయిదా వేసినా కూడా మండలి చైర్మన్ పోడియం వద్ద వైఎస్సార్‌సీపీ సభ్యులు ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు.

ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సభలో  లడ్డు వ్యవహారంపై చర్చ కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేశారు. మండలిలో లడ్డూపై చర్చ జరపాలని వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీలు రోడ్డుపై బైఠాయింపు. ప్లకార్డులు పట్టుకుని నిరసన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీ అరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ' తిరుపతి లడ్డూ వ్యవహారంపై పూర్తి స్థాయి విచారణ జరగాలి.  కల్తీ నెయ్యి సరఫరాలో హెరిటేజ్  పాత్రపై అనుమానాలు ఉన్నాయి. - నెయ్యి సరఫరా వివరాలు బయట పెట్టాలి' అని డిమాండ్ చేశారు. 'మా  దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి. శాసనమండలిలో చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించాలి. కానీ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తప్పించుకుంటోంది. అవసరమైతే న్యాయ విచారణకు సిద్ధం. హెరిటేజ్ సంస్థపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరపాలి' అని ఎమ్మెల్సీ అరుణ్‌ కుమార్‌ కోరారు.

మరో ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. 'ఇందాపూర్ హెరిటేజ్ సంబంధాలపై చర్చ కోరుతూ పోరాటం చేస్తున్నాం. 23న జరిగిన బీఏసీ సమావేశంలో లడ్డుపై చర్చకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. కానీ శాసనమండలిలో ప్రకటన చేసి ప్రభుత్వం పారిపోతుంది. ఇందాపూర్ నిజాలు బయటపడతాయనే భయం ప్రభుత్వానికి ఉంది. లడ్డు అంశంపై ప్రభుత్వం వెనక్కి ఎందుకు తగ్గింది?' అని ప్రశ్నించారు. 'భక్తుల భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన విషయంపై స్పష్టత లేదు. నిజాలు బయటకు రాకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. వైఎస్సార్‌సీపీ లడ్డు అంశంపై చర్చ జరిపే వరకు పోరాటం చేస్తాం' అని వైఎస్సార్‌సీపీ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

