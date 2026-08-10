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Kuppam: వైఎస్సార్‌సీపీ, టీడీపీ పోటాపోటీ ప్రదర్శనలు.. కుప్పంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత

High Tension In Kuppam: ఏపీలో అత్యంత చివరన ఉన్న కుప్పం నియోజకవర్గంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. చంద్రబాబు సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, టీడీపీలు పోటాపోటీగా ర్యాలీలు చేసేందుకు ప్రయత్నించగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 10, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:52 PM IST
Kuppam: వైఎస్సార్‌సీపీ, టీడీపీ పోటాపోటీ ప్రదర్శనలు.. కుప్పంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
Image Credit: MLC Bharath Kuppam

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kuppam: వైఎస్సార్‌సీపీ, టీడీపీ పోటాపోటీ ప్రదర్శనలు.. కుప్పంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
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