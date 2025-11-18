English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • BalaKrishna Video: వాడు కన్పిస్తే తాట తీస్తా... అభిమాని‌పై రెచ్చిపోయిన బాలకృష్ణ.. వీడియో వైరల్..

BalaKrishna Video: వాడు కన్పిస్తే తాట తీస్తా... అభిమాని‌పై రెచ్చిపోయిన బాలకృష్ణ.. వీడియో వైరల్..

Balakrishna angry on fan video:  ఈవెంట్ లో అతను కన్పిస్తే బాగుండదని బాలయ్య తన సెక్యురిటీ సిబ్బందికి చెప్పారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని కొంత మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 18, 2025, 05:05 PM IST
  • అభిమానిపై బాలయ్య సీరియస్..
  • రచ్చగా మారిన వీడియో..

Bala krishna angry on his fan in airport video goes viral: ఇటీవల హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరీ బాలకృష్ణ తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. కొన్నిసార్లు తన మూవీస్ కు సంబంధించి అప్ డేట్ తో వార్తలలో ఉంటే,మరికొన్నిసార్లు ఏదో కాంట్రవర్సీతో హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల బాలయ్య తన నియోజక వర్గంలో రెండు రోజుల పాటు పర్యటించారు. అంతేకాకుండా.. పలు డెవలప్ మెంట్ పనుల్ని ప్రారంభించారు. హిందుపూరం నియోజక వర్గ ప్రజలకు ఏమిచ్చిన రుణం తీర్చుకోలేనన్నారు. తన తండ్రిని, అన్నను, తనను ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకున్నారన్నారు.

మరోవైపు హిందూపురంలో వైసీపీ పార్టీ ఆఫీస్ పై దాడి ఘటన సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. సీఎం చంద్రబాబు, బాలకృష్ణ వెనకుండి ఇవన్ని చేయిస్తున్నారని ఎక్స్ వేదికగా మాజీ సీఎం  జగన్ సంచలన ఆరోపణలు గుప్పించారు. దీనిపై ఏపీలో కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య రచ్చ నడుస్తొంది. ఈ క్రమంలో బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం అఖండ పార్ట్ 2 లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీలోని  ఒక పాట లాంచ్ కోసం వైజాగ్ కు వెళ్తున్నారు.

ఇంతలో కొంత మంది అభిమానులు ఆయనను చుట్టుముట్టారు. ఫోటోలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు. ఈ క్రమంలో బాలయ్య ఒక అభిమానిపై ఫైర్ అయ్యారు. అతను ఏంచేశాడో కానీ.. అతను ఈవెంట్ లో కన్పించవద్దని సెక్యురిటీకి హుకుం జారీ చేశారు.   దీంతో  అక్కడ ఒక్కసారిగా మిగత వారు షాక్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత తన కారులో ఎక్కి వెళ్లిపోయారు.

Read more: Balakrishna: వైసీపీ పార్టీ ఆఫీస్‌పై దాడి ఘటన.!.. హిందూపురంలో బాలకృష్ణ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమన్నారంటే..?

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. అయితే.. గతంలో కూడా బాలయ్య పలు మార్లు అభిమానుల మీద కస్సుబుస్సులాడుకుంటూ అభిమానుల్ని కొట్టిన సందర్భాలు కొకొల్లలు.ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా బాలయ్య అభిమానిపై సీరియస్ అయిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BalakrishnaNandamuri BalakrishnaTollywoodAkhanda part 2 movieHindupur mla bala krishna

