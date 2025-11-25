English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Home guard Obscene dance Video: రెచ్చిపోయిన పోలీసు.. మహిళతో పబ్లిక్‌గా బూతు డ్యాన్స్‌లు.. వీడియో వైరల్..

Ci Jeep driver Obscene dance in Krishna district: స్కూల్ పిల్లల ముందు హోమ్ గార్డ్ రెచ్చిపోయాడు. అసభ్యంగా డ్యాన్స్ లు చేశాడు. ఈ వీడియోపై ఏపీ వ్యాప్తంగా పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు.  ఈ ఘటనపై చర్యలకు ఉపక్రమించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 25, 2025, 04:46 PM IST
  • పాడుపనిచేసిన పోలీసు..
  • పిల్లల ముందే మహిళతో రొమాన్స్..

Home guard Obscene dance with woman in Krishna district Video: సమాజంలో ఎవరికి అన్యాయం జరిగిన వెంటనే పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫిర్యాదులు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది పోలీస్ జాబ్ ను ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తారు. ప్రజలకు మేలు చేయడానికి ఎంత దూరమైన వెళ్తారు. తమ ప్రాణాల్ని పణంగా కూడా పెడతారు. కానీ మరికొంత మంది దీనికి భిన్నంగా ఉంటారు.

ఫిర్యాదులు చేయడానికి వచ్చిన వారిని వేధిస్తారు. లంచాల్ని డిమాండ్ చేస్తారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి కొంతమంది ఖాకీచకుల వల్ల మొత్తంగా డిపార్ట్ మెంట్ కు చెడ్డపేరు వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు.  ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లాలో సీఐ జీప్ డ్రైవర్ అసభ్య ప్రవర్తనపై ఏపీ వ్యాప్తంగా దుమారం చెలరేగింది.

కృష్ణా జిల్లాలో సీఐ జీప్ డ్రైవర్ స్థానికంగా ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు. అక్కడ మరోమహిళతో  ఇష్టమున్నట్లు డ్యాన్స్ చేశాడు. పూర్తిగా అశ్లీలంగా స్టెప్పులు వేస్తు రెచ్చిపోయాడు. కనీసం చుట్టుపక్కల చిన్న పిల్లలు, మహిళలు ఉన్నరన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి ఘోరంగా ప్రవర్తించాడు.

Read more: Snake Video: ఓర్నాయనో.. లిప్ లాక్ చేసుకుంటున్న రెండు నల్ల నాగు పాములు.. అరుదైన వీడియో..

ఈ అసభ్య కర డ్యాన్స్ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.చివరకు పోలీసు ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది. దీనిపై అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. వెంటనే హోంగార్డుపై కేసు నమోదు చేసి, అతడ్ని సస్సెండ్ చేశారు. ఈ ఘటనపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

