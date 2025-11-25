Home guard Obscene dance with woman in Krishna district Video: సమాజంలో ఎవరికి అన్యాయం జరిగిన వెంటనే పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లి ఫిర్యాదులు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో చాలా మంది పోలీస్ జాబ్ ను ఎంతో గౌరవంగా భావిస్తారు. ప్రజలకు మేలు చేయడానికి ఎంత దూరమైన వెళ్తారు. తమ ప్రాణాల్ని పణంగా కూడా పెడతారు. కానీ మరికొంత మంది దీనికి భిన్నంగా ఉంటారు.
కృష్ణా జిల్లాలో సీఐ జీప్ డ్రైవర్ అసభ్య ప్రవర్తన
కృష్ణా జిల్లాలో సీఐ జీప్ డ్రైవర్ మహిళతో అసభ్యకర నృత్యాలు చేసిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
స్థానికుల ఫిర్యాదుతో డ్రైవర్పై కేసు నమోదు చేయగా, ఉన్నతాధికారులు వెంటనే అతన్ని సస్పెండ్ చేశారు. pic.twitter.com/VTFGgQaow4
— greatandhra (@greatandhranews) November 25, 2025
ఫిర్యాదులు చేయడానికి వచ్చిన వారిని వేధిస్తారు. లంచాల్ని డిమాండ్ చేస్తారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి కొంతమంది ఖాకీచకుల వల్ల మొత్తంగా డిపార్ట్ మెంట్ కు చెడ్డపేరు వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కృష్ణా జిల్లాలో సీఐ జీప్ డ్రైవర్ అసభ్య ప్రవర్తనపై ఏపీ వ్యాప్తంగా దుమారం చెలరేగింది.
కృష్ణా జిల్లాలో సీఐ జీప్ డ్రైవర్ స్థానికంగా ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు. అక్కడ మరోమహిళతో ఇష్టమున్నట్లు డ్యాన్స్ చేశాడు. పూర్తిగా అశ్లీలంగా స్టెప్పులు వేస్తు రెచ్చిపోయాడు. కనీసం చుట్టుపక్కల చిన్న పిల్లలు, మహిళలు ఉన్నరన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి ఘోరంగా ప్రవర్తించాడు.
ఈ అసభ్య కర డ్యాన్స్ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.చివరకు పోలీసు ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది. దీనిపై అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. వెంటనే హోంగార్డుపై కేసు నమోదు చేసి, అతడ్ని సస్సెండ్ చేశారు. ఈ ఘటనపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది.
