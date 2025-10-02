Mega DSC 2025: ఏపీ టీచర్ల పండుగ.. మెగా డీఎస్సీ కొత్త టీచర్లతో హోంమంత్రి దసరా పండుగ

AP Govt Teachers: కొన్నేళ్లుగా చదువుతూ ఎంతో కష్టపడి ఉద్యోగాలు సాధించిన మెగా డీఎస్సీ టీచర్లు తమ జీవితంలో నిజమైన దసరా పండుగను చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగాలు సాధించిన వారికి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అందులో భాగంగా హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత తన సొంత నియోజకవర్గం పాయకరావుపేటలో ఉద్యోగాలు సాధించిన టీచర్లతో పండుగ చేసుకున్నారు. వారితో తన పండుగ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.
Also Read: Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు పండుగ.. రేపు కూడా అన్నీ స్కూల్స్, కాలేజ్లకు సెలవు!
పాయకరావుపేట నియోజకవర్గ పరిధిలో మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 147 మంది ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికయ్యారు. వారందరికీ వేంపాడు టోల్ ప్లాజా సమీపంలోని భారతి కన్వెన్షన్ హాల్లో గురువారం హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత ఘనంగా సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. గాంధీ జయంతి సందర్భంగా మహాత్మా గాంధీ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులకు నూతన వస్త్రాలు, సన్మాన పతకాలు అందించి సత్కరించారు.
Also Read: Heavy Rains: భారీ వర్షాలతో ఉత్తరాంధ్ర అతలాకుతలం.. సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు
ఈ సందర్భంగా హోంమంత్రి అనిత మాట్లాడుతూ.. రాబోయే తరాలను తీర్చిదిద్దే బాధ్యత ఉపాధ్యాయులదేనని గుర్తుచేశారు. కొత్త టీచర్లు విద్యార్థులకు స్ఫూర్తిగా నిలవాలని సూచించారు. పిల్లల విద్య కోసం తల్లిదండ్రులు ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తారని.. ఈ మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియలో 140 కోర్టు కేసులు ఎదురైనా, ప్రభుత్వం పట్టుదలగా ముందుకు సాగిందని వివరించారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఇప్పటివరకు 9 డీఎస్సీలు నిర్వహించినట్లు.. తాను కూడా 2002లో టీచర్గా చేరినట్లు గుర్తుచేసుకున్నారు.
Also Read: Anchor Pregnany: వ్రతం ఫలించింది.. గర్భం దాల్చిన స్టార్ యాంకర్ శివజ్యోతి
ఉద్యోగం చేస్తున్న పాఠశాలలో విధులు నిర్వహిస్తున్నారో అక్కడ మొక్కను నాటి సంరక్షించాలని ఉపాధ్యాయులకు హోంమంత్రి అనిత సూచించారు. పాఠశాలలు దేవాలయాలంటూ భావించి అక్కడ ఎలాంటి సమావేశాలు, వేడుకలు నిర్వహించకూడదని తెలిపారు. అనంతరం హోంమంత్రి ఉపాధ్యాయులతో కలిసి భోజనం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook