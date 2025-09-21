Honey Trap: నగ్నంగా వీడియో కాల్స్..అన్ని చూపించి రూ. 3.80 కోట్లు నొక్కేశారు!

Honey Trap In Kurnool: ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూల్ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. నగ్న వీడియో కాల్స్ చేస్తామని నమ్మించి పలువురి దగ్గర 3.8 కోట్ల రూపాయలను దండుకున్నట్లు తెలంగాణలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాకి చెందిన ముగ్గురిపై అభియోగాలు ఉన్నాయి. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు కల్వకుర్తి పట్టణంలోని బలరామ్నగర్కు చెందిన చిక్కిరి మల్లేష్, అతని భార్య పెరుమాళ్ల మేరీతో పాటు వీరిద్దరి సన్నిహితులైన మల్లిక అలియాస్ లిల్లీని కర్నూల్ రెండో పట్టణ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. న్యూడ్ వీడియో కాల్స్ తో నమ్మించి చాలా మంది దగ్గర డబ్బులు దండుకున్నారనే ఆరోపణలతో పలువురు ఫిర్యాదు చేయగా.. పోలీసులు వీరిని అరెస్టు చేశారు.
ఏం జరిగిందంటే?
కర్నూల్ రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ సీఐ నాగరాజారావు ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించారు. ఈజీగా మనీ సంపాదించేందుకు అలవాటు పడిన ముగ్గురు గ్రాడ్యుయేట్స్.. సంయుక్తరెడ్డి అనే పేరుతో ట్విట్టర్ (X) ఖాతా ఓపెన్ చేశారు. కర్నూలుకు చెందిన ఓ వ్యక్తిని వారు పరిచయం చేసుకోని న్యూడ్ వీడియోలు పంపి వాళ్లను నమ్మించేవారు. తర్వాత వారంతా కలిసి ఆ వ్యక్తికి ఓ మహిళలో న్యూడ్ వీడియో కాల్స్ చేయించి మాట్లాడించి.. అతడ్ని రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు.
అలా అతడ్ని మక్కువ చేసుకునేందుకు మహిళతో ఎన్నో విధాలుగా అసభ్యకరమైన వీడియోలు అతడికి సెండ్ చేశారు. న్యూడ్ వీడియో కాల్స్ ఒక్కటే కాకుండా.. తక్కువ ధరకే పొలాలు, ఇళ్ల స్థలాలు అమ్ముతామని మరికొన్ని కట్టుకథలతో అతడ్ని నమ్మబలికారు. ఈ క్రమంలో వాళ్ల మాటల గారడిలో పడిన ఆ వ్యక్తి గత రెండేళ్లుగా దాదాపు రూ. 3.80 కోట్లను వారికి బ్యాంకు ద్వారా పంపాడట. అందులో కొత్త డబ్బుతో నిందితులంతా కలిసి రూ. 41.26 లక్షలతో రెండు కార్లు, ఒక బైకు, బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసినట్లు సీఏ నాగరాజారావు తెలిపారు.
వాటిలో మిగిలిన రూ. 3.38 కోట్లను జల్సాలు, ఇతర ఖర్చులకు వాడేసినట్లు విచారణలో తేలింది. అయితే వారి నుంచి మోసపోయాయని గమనించిన ఆ వ్యక్తి పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. న్యూడ్ కాల్స్ ద్వారా తనను మోసం చేసి డబ్బు దండుకున్నారని ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన కర్నూలు రెండో పట్టణ స్టేషన్ పోలీసులు.. నిందితులు తెలంగాణలోని నాగర్కర్నూలు జిల్లా కల్వకుర్తి పట్టణంలోని బలరామ్నగర్కు చెందిన చిక్కిరి మల్లేష్, అతని భార్య పెరుమాళ్ల మేరీతో పాటు వీరిద్దరి సన్నిహితులైన మల్లిక అలియాస్ లిల్లీని అరెస్టు చేసి విచారణ చేస్తున్నారు.
