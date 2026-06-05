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AP TET 2026: ఏపీ టెట్ నోటిఫికేషన్ అవుట్.. ఫీజు, దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం ఇదే!స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌!

AP TET 2026 Notification Apply Link: ఏపీ టెట్ నోటిఫికేషన్ ఈరోజు విడుదలైంది. డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://tet2dsc.apcfss.in/  లో ఈ నోటిఫికేషన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అందిస్తోంది. ఈ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు టీచింగ్ ఉద్యోగాలకు అర్హత పొందుతారు, తద్వారా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేయవచ్చు. ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 05, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:44 PM IST
AP TET 2026: ఏపీ టెట్ నోటిఫికేషన్ అవుట్.. ఫీజు, దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం ఇదే!స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌!
Image Credit: AP TET 2026 Notification Apply Link:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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