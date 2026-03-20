English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
AP Job Calendar 2026: ఏపీ జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ 2026.. నైపుణ్యం పోర్టల్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌/OTR చేసుకునే విధానం..! స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ గైడ్‌..

How To Register Naipunyam Portal: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉగాది కానుకగా ప్రకటించిన 10060 ఉద్యోగాలు కు నైపుణ్యం పోర్టల్‌లో వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి అని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు ఈ పోర్టల్‌లో ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి? ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రక్రియ ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 20, 2026, 01:07 PM IST

Trending Photos

Ugadi 2026 Bank Holiday: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా..?
5
Ugadi 2026 bank holiday
Ugadi 2026 Bank Holiday: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా..?
AP: ముగిసిన ఏపీ ఇంటర్‌ పరీక్షలు.. ఫలితాలు ఎప్పుడు? వాల్యుయేషన్‌ కూడా స్టార్ట్‌!
5
AP Inter Results 2026
AP: ముగిసిన ఏపీ ఇంటర్‌ పరీక్షలు.. ఫలితాలు ఎప్పుడు? వాల్యుయేషన్‌ కూడా స్టార్ట్‌!
Happy Ugadi 2026: తెలుగులో ఉగాది శుభాకాంక్షలు HD ఫోటోస్‌, గ్రీటింగ్స్‌..
5
Happy Ugadi 2026
Happy Ugadi 2026: తెలుగులో ఉగాది శుభాకాంక్షలు HD ఫోటోస్‌, గ్రీటింగ్స్‌..
Rashmika Mandanna: భర్తతో కాకుండా అత్తతో కలిసి అవార్డు ఫంక్షన్‌కి హాజరైన రష్మిక
6
Rashmika Mandanna Gaddar Awards 2025
Rashmika Mandanna: భర్తతో కాకుండా అత్తతో కలిసి అవార్డు ఫంక్షన్‌కి హాజరైన రష్మిక
How To Register Naipunyam Portal: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిన్న ఉగాది కానుకగా జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. మొత్తంగా 10060 పోస్టులు భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. అయితే మొత్తంగా నాలుగు విడతలో 41 నోటిఫికేషన్లు చేయనున్నట్లు సమాచారం.  డీఎస్సీ 2535, కానిస్టేబుల్ 1970, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ 1500, గ్రూప్ 2, 750, AEE 503, ఎస్సై 418, ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ 400, ప్లానింగ్ అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ 251 పోస్టుల భర్తీ చేయనుంది.  అయితే ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు కచ్చితంగా 'నైపుణ్యం' పోర్టల్ లో వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఏటా ఉగాదికి ఉద్యోగుల ప్రకటన ఉంటుందని కూడా వెల్లడించారు. నైపుణ్యం పోర్టల్‌ల్లో అభ్యర్థులు ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

నైపుణ్యం పోర్టల్ లో దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?

ముందుగా అధికారిక https://naipunyam.ap.gov.in/ వెబ్‌సైట్  ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ Register For Ugadi Kanuka Job calender 2026 క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ 10060 పోస్టులకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ తేదీ, విభాగం, పోస్టుల సంఖ్య పూర్తి వివరాలు ఉంటాయి. అభ్యర్థులు Register Now క్లిక్ చేసి వారి ఆధార్ నెంబర్ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ తర్వాత అభ్యర్థి పేరు, తల్లిదండ్రుల పేరు, పుట్టిన తేదీ నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత చిరునామా, పదో తరగతి నుంచి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వరకు సర్టిఫికెట్స్ కూడా అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రివ్యూ చూసుకొని సబ్మిట్ చేయాలి.

ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యువగళంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేశారు. ముందుగా టీచర్లకు సంబంధించిన పోస్టులు భర్తీ చేసి ఆ తర్వాత పోలీస్ విభాగం గ్రూప్ 2 కూడా భర్తీ చేయనున్నారు. 

 పోస్టుల ఖాళీలు ఇలా..
 2025 మే 15వ తేదీ ఉన్నత విద్యకు సంబంధించి 1500 పోస్టులు విడుదల చేయనున్నారు. ఇక 2026 ఆగస్టు 15వ తేదీ గ్రూప్ I 91 పోస్టులు, హోమ్ శాఖ 2778, ఇతర శాఖలు 928 భర్తీ చేయనున్నారు. 

 2026 సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ గ్రూప్II- 750, ఇంజనీరింగ్ 503, ఇతర శాఖలు 506. ఇక అక్టోబర్ 15వ తేదీ పాఠశాల ఇంటర్ విద్యకు సంబంధించి 3004. మొత్తంగా 10060 పోస్టుల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేశారు.

Also Read:​  ఏపీ జాబ్‌ క్యాలెండర్‌.. ఏ శాఖలో ఎన్ని పోస్టులు? పూర్తి వివరాలు..!

Also Read:​  AP: రేపు పది, ఇంటర్‌ పరీక్షలు వాయిదా..! ఎందుకు? కొత్త పరీక్ష తేదీలు ఇవే!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AP Job Calendar 2026Naipunyam Portal RegistrationAP Govt Jobs 2026OTR Registration Process APAndhra Pradesh Job Notifications

Trending News