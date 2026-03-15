  • Eluru Crime News: ఏపీలో ఘోరం.. నడి రోడ్డు మీద భార్య గొంతు కోసిన భర్త.. ఏమైందంటే..?

Husband slits wife throat in eluru: భార్య గొంతు కోసి అక్కడి నుంచి భర్త పారిపోయాడు . రక్తపుమడుగులో పడిఉన్న ఆమెను స్థానికులు వెంటనే ఆస్పత్రిలో తరలించారు. ఏలూరులో జరిగిన ఈ ఘటనపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 15, 2026, 02:13 PM IST
GMC Jobs: కొడితే ఇలాంటి జాబ్ కొట్టాలి.. నెలకు రూ.1,90,000 జీతం.. నో ఎగ్జామ్, జస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయితే చాలు!
5
GMC Jobs 2026
GMC Jobs: కొడితే ఇలాంటి జాబ్ కొట్టాలి.. నెలకు రూ.1,90,000 జీతం.. నో ఎగ్జామ్, జస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయితే చాలు!
Lpg cylinder Shortage: ఎల్పీజీ సిలిండర్ కొరత వేళ ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు బంపర్ శుభవార్త.. సీఎం కీలక నిర్ణయం.!.
6
Tamil Nadu
Lpg cylinder Shortage: ఎల్పీజీ సిలిండర్ కొరత వేళ ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు బంపర్ శుభవార్త.. సీఎం కీలక నిర్ణయం.!.
Regina Cassandra Maggi: &quot;మగాళ్ల కెపాసిటీ 2 నిమిషాలే..మ్యాగీతో పోటీగా పని కానిచ్చేస్తారు&quot; హీరోయిన్ హాట్ కామెంట్స్!
8
Regina Cassandra
Regina Cassandra Maggi: "మగాళ్ల కెపాసిటీ 2 నిమిషాలే..మ్యాగీతో పోటీగా పని కానిచ్చేస్తారు" హీరోయిన్ హాట్ కామెంట్స్!
Rs 10 notes ATM: రూ20, రూ10 నోట్లు ఇప్పుడు ఏటీఎం నుంచి.. ఇలా సులువుగా తీసుకోండి..!
6
ATM small notes
Rs 10 notes ATM: రూ20, రూ10 నోట్లు ఇప్పుడు ఏటీఎం నుంచి.. ఇలా సులువుగా తీసుకోండి..!
Husband slits wife throat with blade in eluru:  కొంతమంది భార్యభర్తలు పెళ్లిళ్లు చేసుకుని మరీ గొడవలు పడుతున్నారు. ఒకరు మరోకరితో ఎలా గొడవలు పడాలి.. ఎలా చంపుకోవాలి అనే దానిపై రిసెర్చ్ లు చేస్తున్నారు .దీంతో ప్రతిరోజు భార్యభర్తల గొడవలకు చెందిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఎన్నిసార్లు చెప్పిన వారి ప్రవర్తనమాత్రం మారడంలేదు. సుపారీలు ఇచ్చి చంపించడం కూడా చేస్తున్నారు. పెళ్లై, పిల్లలు ఉన్న కూడా వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు.అడ్డుగా అన్పిస్తే పిల్లల్ని కూడా లేపేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉండటంతో చాలా మంది అసలు పెళ్లంటేనే భయంతో పారిపోతున్నారు. తాజాగా.. ఏపీలోని ఏలూరులో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఏలూరు జిల్లలోని తణుకు ప్రాంతంలో సజ్జాపురంలో గోవిందు,దిల్లేశ్వరీ ఇద్దరు ఉండేవారు . వీరిరి 13 ఏళ్ల క్రితం పెళ్లి అయ్యింది. 6వ తరగతి చదువుతున్న బాలుడు ఉన్నాడు. భర్త మద్యానికి బానిసై తరచుగా భార్యను కొడుతుండేవాడు. దీంతో అతని బాధలు పడలేక ఇటీవల తణుకు పీస్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది.

అంతేకాకుండా.. తన కొడుకుతో ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయి సపరేట్ గా ఉంటుంది. అయితే.. భార్యపై కోపం పెంచుకున్న గోవిందు ఇటీవల మద్యంతాగి స్కూల్ కు వెళ్లి పిల్లాల్ని తీసుకొని రావడానికి వెళ్తున్న భార్యతో గొడవకు దిగాడు. అప్పటికే రెడీగా పెట్టుకున్న బ్లేడ్ తో ఆమె గొంతుపై పలు మార్లు కోశాడు. దీంతో తీవ్ర రక్త స్రావం అయ్యింది. ఆమె అపస్మారకస్థితిలోకి పడిపోవడంతో వెంటనే పోలీసులకు స్థానికులు సమాచారం ఇచ్చారు.

Read more: Punganur Tragedy: రాత్రంతా ఆన్‌లో బైక్… పొగ పీల్చి నిద్రలోనే ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి!

ఆమెను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారుు. వైద్యులు ఆమెకు చికిత్స అందించారు. దీంతో ప్రాణాపాయం నుంచి బైటపడింది. ఈ ఘటనపై స్థానికులు పోలీసుల తీరుపైమండిపడుతున్నారు. గతంలో భర్తపై ఫిర్యాదు ఇచ్చినప్పుడు కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటే ఈ దాడి జరిగేది కాదంటున్నారు . పొరపాటున ఆమె చనిపోతే ఆ బాలుడికి దిక్కెవరు అంటూ ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

