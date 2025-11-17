Tirumala: శ్రీవారు స్వయంగా అడిగారని.!. బంగారం, వజ్రాలతో చేసిన యజ్ఞోపవీతం కానుకగా సమర్పణ.. ఎవరు సమర్పించారంటే..?

Nilopher cafe owner donates gold and diamond plated yagnopavitham to Tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు ప్రతిరోజు కొకొల్లలుగా వస్తారు. ముఖ్యంగా ఎన్ని గంటలైన కూడా స్వామి వారి కోసం క్యూలైన్ లలో వేచి ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఒక్కసారి శ్రీవారి కళ్లారా చూసి తరించడానికి ఎన్ని వ్యయ, ప్రయాసాలను కూడా భరిస్తారు. చాలా మంది తిరుమలకు వచ్చి భక్తులు కానుకల్ని సమర్పిస్తారు.
కొంత మంది నిలువు దోపిడి, బంగారం, వెండి, డబ్బులు కట్టాలు స్వామివారికి మొక్కలు మొక్కుకునిమరీ సమర్పించుకుంటారు. శ్రీవారిని చాలా మంది వడ్డీ కాసుల వాడని పిలుస్తారు. ఒకవేళ ఆయనకుమనం ఏదైన మొక్కులు మొక్కుకుని తీర్చకుంటే దాన్ని వడ్డీతో సహా వసూలు చేస్తాడంటారు. అందుకే తిరుమలమొక్కును ఎట్టిపరిస్థితుల్లో కూడా నెగ్లీజెన్సీ చేయోద్దని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ భక్తుడు నిలోఫర్ టీ దుకాణం యజమాని బాబూరావు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి బంగారు, వజ్రాలతో తయారు చేసిన యజ్ఞోపవీతం చేయించారు. గత నెలలో స్వామివారిని దర్శించుకున్న సమయంలో తనకు మరల దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు యజ్ఞోపవీతం తెస్తావా ..?..అని దేవుడు అడిగినట్టే వినిపించిందన్నాడు.దీంతో అది తన మనస్సులో ఉండిపోయిందని, పదే పదే అదే మనస్సులో తిరిగిందని పొంగిపోయారు.
ఇంకా స్వామివారు స్వయంగా అడినట్లు అన్పించి.. ఇంకాతన కుటుంబ సభ్యులతో జరిగిన గొప్పఅనుభూతిని చెప్పుకుని అప్పటి నుంచి యజ్ఞోపవీతం చేయించేపనుల్లో పడ్డానని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. తిరుమలకు వచ్చి టీటీడీ అధికారులకు ఈ వజ్రాలు, బంగారంతో చేయించిన యజ్ఞోపవీతంను అందజేస్తున్నట్లు ..నిలోఫర్ టీ దుకాణం యజమాని బాబూరావు తెలిపారు.
Read more: Tirumala Arjitha Sevas: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. ఫిబ్రవరి నెల శ్రీవారి ఆర్జీత సేవా టికెట్ల కోటా విడుదల.. డిటెయిల్స్.
ఈ ఘటన విని భక్తులు పొంగిపొతున్నారు. దీనిలో సుమారు కిలో బంగారం, కోటి విలువైన వజ్రాలతో చేయించినట్లు తెలిపారు. ఈ యజ్ఞోపవేతం విలువ నాలున్నర కోట్ల రూపాయలని పేర్కొన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి