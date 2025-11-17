English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tirumala: శ్రీవారు స్వయంగా అడిగారని.!. బంగారం, వజ్రాలతో చేసిన యజ్ఞోపవీతం కానుకగా సమర్పణ.. ఎవరు సమర్పించారంటే..?

Tirumala: శ్రీవారు స్వయంగా అడిగారని.!. బంగారం, వజ్రాలతో చేసిన యజ్ఞోపవీతం కానుకగా సమర్పణ.. ఎవరు సమర్పించారంటే..?

Tirumala Temple: తిరుమల శ్రీవారికి చాలా మంది భక్తులు ప్రతిరోజు వచ్చి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. ఆపదల్ని తొలగిస్తాడని నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ కు చెందిన నిలీఫర్ టీ దుకాణం యజమాని బాబు రావు శ్రీవారికి బంగారం, డైమండ్ తో చేసిన యజ్ఞోపవీతంను కానుకగా సమర్పించాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 17, 2025, 09:14 PM IST
  • తిరుమల శ్రీవారికి బంగారం, వజ్రాలతో యజ్ఞోపవీతం..
  • హైదరాబాద్ భక్తుడి అపురూప కానుక..

Tirumala: శ్రీవారు స్వయంగా అడిగారని.!. బంగారం, వజ్రాలతో చేసిన యజ్ఞోపవీతం కానుకగా సమర్పణ.. ఎవరు సమర్పించారంటే..?

Nilopher cafe owner donates gold and diamond plated yagnopavitham to Tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు ప్రతిరోజు కొకొల్లలుగా వస్తారు. ముఖ్యంగా ఎన్ని గంటలైన కూడా స్వామి వారి కోసం క్యూలైన్ లలో వేచి ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఒక్కసారి శ్రీవారి కళ్లారా చూసి తరించడానికి ఎన్ని వ్యయ, ప్రయాసాలను కూడా భరిస్తారు. చాలా మంది తిరుమలకు వచ్చి భక్తులు కానుకల్ని సమర్పిస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కొంత మంది నిలువు దోపిడి, బంగారం, వెండి, డబ్బులు కట్టాలు స్వామివారికి మొక్కలు మొక్కుకునిమరీ సమర్పించుకుంటారు. శ్రీవారిని చాలా మంది వడ్డీ కాసుల వాడని పిలుస్తారు. ఒకవేళ ఆయనకుమనం ఏదైన మొక్కులు మొక్కుకుని తీర్చకుంటే దాన్ని వడ్డీతో సహా వసూలు చేస్తాడంటారు. అందుకే తిరుమలమొక్కును ఎట్టిపరిస్థితుల్లో కూడా నెగ్లీజెన్సీ చేయోద్దని పెద్దలు చెబుతుంటారు.  

ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ భక్తుడు నిలోఫర్ టీ దుకాణం యజమాని బాబూరావు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి బంగారు, వజ్రాలతో తయారు చేసిన  యజ్ఞోపవీతం చేయించారు. గత నెలలో స్వామివారిని దర్శించుకున్న సమయంలో తనకు మరల దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు యజ్ఞోపవీతం తెస్తావా ..?..అని దేవుడు అడిగినట్టే వినిపించిందన్నాడు.దీంతో అది తన మనస్సులో  ఉండిపోయిందని, పదే పదే అదే మనస్సులో తిరిగిందని పొంగిపోయారు.

ఇంకా స్వామివారు స్వయంగా అడినట్లు అన్పించి.. ఇంకాతన కుటుంబ సభ్యులతో జరిగిన గొప్పఅనుభూతిని చెప్పుకుని అప్పటి నుంచి  యజ్ఞోపవీతం చేయించేపనుల్లో పడ్డానని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. తిరుమలకు వచ్చి టీటీడీ అధికారులకు ఈ వజ్రాలు, బంగారంతో చేయించిన  యజ్ఞోపవీతంను అందజేస్తున్నట్లు ..నిలోఫర్ టీ దుకాణం యజమాని బాబూరావు తెలిపారు.

Read more: Tirumala Arjitha Sevas: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. ఫిబ్రవరి నెల శ్రీవారి ఆర్జీత సేవా టికెట్ల కోటా విడుదల.. డిటెయిల్స్.

ఈ ఘటన విని భక్తులు పొంగిపొతున్నారు. దీనిలో సుమారు కిలో బంగారం, కోటి విలువైన వజ్రాలతో చేయించినట్లు తెలిపారు. ఈ యజ్ఞోపవేతం విలువ నాలున్నర కోట్ల రూపాయలని పేర్కొన్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

