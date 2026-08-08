Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /IAS Officers: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీగా ఐఏఎస్‌, ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారుల బదిలీలు.. ఇదిగో జాబితా

IAS Officers: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీగా ఐఏఎస్‌, ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారుల బదిలీలు.. ఇదిగో జాబితా

IAS And IFS Officers Transfer In Andhra Pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరోసారి ఐఏఎస్‌ అధికారుల బదిలీలు జరిగాయి. వారితోపాటు ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారుల బదిలీలు ఏపీ ప్రభుత్వం చేసింది. ఐఏఎస్‌, ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారుల మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్ల సందర్భంగా అధికార యంత్రాంగంలో స్థానం చలనం జరిగింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 08, 2026, 12:42 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:42 AM IST
IAS Officers: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీగా ఐఏఎస్‌, ఐఎఫ్‌ఎస్‌ అధికారుల బదిలీలు.. ఇదిగో జాబితా
Image Credit: AP IAS Officers Transfer

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BRS Party: పాలమూరు ప్రాంతానికి రేవంత్‌ రెడ్డి, ఉత్తమ్‌ ఓ శని: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ
2
3
4
5