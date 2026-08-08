IAS And IFS Officers Transfer: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంలో భారీగా ఐఎఫ్ఎస్, ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు జరిగాయి. ఐఏఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులకు స్థాన చలనం చేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. బదిలీలు.. పోస్టింగ్లు ఇస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది. కీలకమైన శాఖలకు సంబంధించిన అధికారుల మార్పులు జరగడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఏపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పరిపాలనలో కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఎవరెవరు అధికారుల బదిలీ జరిగిందో తెలుసుకుందాం.
కీలకమైన పర్యాటకం, విద్య, రవాణా, ఆరోగ్యం, హౌసింగ్, విపత్తు నిర్వహణ, టీటీడీ తదితర శాఖల్లో ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త నియామకాలు చేపట్టింది. పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎస్ఎస్ రావత్, పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా జె. శ్యామలరావు, రవాణా, రోడ్లు, భవనాల శాఖ కార్యదర్శిగా కోన శశిధర్ను నియమించారు. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఎం. శివ ప్రసాద్ బదిలీ చేశారు.
తెలంగాణ నుంచి బదిలీ అయిన ఆమ్రపాలి కాటాను బదిలీ చేయడం ఆసక్తికరం. ఏపీటీడీసీ ఎండీ బాధ్యతల నుంచి రిలీవ్ చేసి తదుపరి పోస్టింగ్ కోసం సాధారణ పరిపాలన శాఖకు రిపోర్ట్ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఆమె స్థానంలో పట్టంశెట్టి రవి సుభాష్ను నియమించారు. ఏపీపీఎస్సీలో సీఈఓ, కార్యదర్శి పోస్టులకు కూడా అతడికి పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు ప్రభుత్వం అప్పగించింది.
రానున్న గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేక అధికారిగా సురేశ్ కుమార్ను, జాయింట్ స్పెషల్ ఆఫీసర్గా నారాయణ భరత్ గుప్తాను ప్రభుత్వం నియమించింది. పురావస్తు, మ్యూజియంల కమిషనర్గా ముత్యాలరాజు రేవును బదిలీ అయ్యారు. ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ కమిషనర్తోపాటు నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ ఎండీగా కేవీఎన్ చక్రధర బాబుకు పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. హౌసింగ్ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా హెప్సిబా రాణి కొర్లపాటిని నియమించగా.. ఏపీ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ వైస్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా అదనపు బాధ్యతలు ప్రభుత్వం అప్పగించింది. డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్గా పి. అరుణ్ బాబును నియమించింది.
బదిలీలు వీరికే..
విశాఖపట్నం మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కమిషనర్ -ప్రఖర్ జైన్
ఏపీ స్టేట్ ఫైబర్నెట్ లిమిటెడ్ ఎండీ గీతాంజలి శర్మ
డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్గా డైరెక్టర్ చేతన్ టీఎస్కు పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు
టీటీడీ జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్): డాక్టర్ ఏ శరత్ (రిటైర్డ్ అధికారి)
టీటీడీ జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్: ప్రభల గోపీనాథ్
ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు: ఏఏఎల్ పద్మావతి
తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్: ఎం. జయకృష్ణ
ఏపీ స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్పొరేషన్ ఎండీ: బి. సునీల్ కుమార్ రెడ్డి (ఎండీగా పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు)