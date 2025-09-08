TTD EO Anil Kumar Singhal: కూటమి ప్రభుత్వం మరోసారి పాలనా యంత్రాంగాన్ని మార్చివేసింది. పెద్ద ఎత్తున బదిలీలు చేపట్టింది. ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పలు కీలక శాఖల్లో ఉన్న వారిని ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. మొత్తం 11 మంది ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు జరిగాయి. వారిలో ముఖ్యంగా టీటీడీ ఈఓగా అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ను మళ్లీ నియమించడం గమనార్హం. బదిలీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఏపీలో 11 మంది సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
టీటీడీ ఈఓ మార్పు
బదిలీల్లో కీలకమైనది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల ఈఓ మార్పు. కొన్నాళ్లుగా ఈఓ పదవిలో ఉన్న జే శ్యామలారావు తాజాగా బదిలీ కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. టీటీడీలో కీలక మార్పులు చేస్తున్న క్రమంలో అతడు బదిలీ కావడం గమనార్హం. టీటీడీ చైర్మన్గా బీఆర్ నాయుడు నియామకం తర్వాత శ్యామల రావు బదిలీ జరిగింది. మరోసారి టీటీడీ ఈఓగా అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ నియమితులు కావడం విశేషం.
బదిలీలు వీరే..
జి. అనంత రాము : పర్యావరణ అటవీ విభాగం నుంచి గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియామకం
అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల ఈఓగా నియామకం
ఎంటీ కృష్ణబాబు : హెల్త్ విభాగం నుంచి రోడ్లు, భవనాల శాఖకు బదిలీ. అదనంగా ఇన్ఫ్రా, పెట్టుబడుల బాధ్యతలు కూడా
జె. శ్యామలారావు : టీటీడీ నుంచి వెనక్కి పిలిచిన ప్రభుత్వం జీఏడీ (పొలిటికల్) ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా నియామకం
ముఖేశ్ కుమార్ మీనా : జీఏడీ నుంచి రెవెన్యూ (ఎక్సైజ్) విభాగానికి బదిలీ. అదనంగా మైన్స్ విభాగం బాధ్యతలు కూడా
కాంతిలాల్ దాండే : రోడ్లు, భవనాల నుంచి పర్యావరణ, అటవీ విభాగానికి బదిలీ
సౌరభ్ గౌర్ : పౌర సరఫరాల శాఖ నుంచి హెల్త్ శాఖ సెక్రటరీగా, సివిల్ సప్లైస్ అదనపు బాధ్యతలు కొనసాగింపు
ప్రవీణ్ కుమార్ : మైన్స్ నుండి ఢిల్లీ ఏపీ భవన్ రెసిడెంట్ కమిషనర్గా బదిలీ
సీహెచ్ శ్రీధర్ : మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీగా నియామకం కమిషనర్ బాధ్యతలు అదనంగా
ఎంవీ శేషగిరి బాబు : లేబర్ విభాగం సెక్రటరీగా, కమిషనర్ బాధ్యతలు అదనంగా.
ఎం హరి జవహర్ లాల్ (రిటైర్డ్): గవర్నర్ కార్యాలయం నుంచి రెవెన్యూ (ఎండోమెంట్స్) విభాగానికి బదిలీ
