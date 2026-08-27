/ఏపీకి వాతావరణ శాఖ గుడ్ న్యూస్.. వచ్చే నెలలో భారీ వర్షాలు..

IMD Good News For Andhra Pradesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాసులకు వాతావరణ శాఖ మంచి శుభవార్త చెప్పింది. ఈ ఏడాది వర్షాలు కురవకపోవడానికి ఎల్నినో ఒక కారణమయితే...నైరుతి ఋతుపవనాలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వైపు రాకపోవడం కూడా మరో కారణం అని చెప్నాలి. ఈ సీజన్లో మనదేశం వైపు రావాల్సిన వర్షపాత ఋతుపవనాలు చైనా వైపు వెళ్లటంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
బంగాళా ఖాతంలో అల్ప పీడనం..
అయితే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న అల్పపీడనాల ప్రభావంతో వచ్చే నెలలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో పాటు పలు రాష్ట్రాల్లో కూడా వర్షాలు భారీగా కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో గత మూడు రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
వచ్చే నెలలో కరువు తీరేలా వర్షాలు..
అటు తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇప్పటికే అలర్ కూడా జారీ చేశారు. కానీ వర్షాలు ఇప్పటికే ఆలస్యం కావడంతో పంటలు వేసుకున్న రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఒకవేళ ఖరీఫ్ సీజన్ చివర్లో వర్షాలు కురిసినా ప్రయోజనం లేదని రైతులు అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా సెప్టెంబర్ నెలలో మాత్రం ఈ యేడాది కరువు తీరేలా వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
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