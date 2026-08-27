Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /ఏపీకి వాతావరణ శాఖ గుడ్ న్యూస్.. వచ్చే నెలలో భారీ వర్షాలు..

ఏపీకి వాతావరణ శాఖ గుడ్ న్యూస్.. వచ్చే నెలలో భారీ వర్షాలు..

AP Rain Alert: ఈ యేడాది ఋతుపవనాలు ఆలస్యంగా ప్రవేశించడంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మంచిగా వర్షాలు కురిసినా.. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కురువాల్సిన వర్షం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయింది. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ ఏపీ వాసులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 27, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:37 AM IST
ఏపీకి వాతావరణ శాఖ గుడ్ న్యూస్.. వచ్చే నెలలో భారీ వర్షాలు..
Image Credit: ap rains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఏపీకి వాతావరణ శాఖ గుడ్ న్యూస్.. వచ్చే నెలలో భారీ వర్షాలు..
2
3
4
5