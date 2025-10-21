Heavy Rains in Ap and Telangana : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు పిడుగు లాంటి వార్త.. రాబోయే మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు.. వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిక..

Imd heavy rainfall forecast for both telugu states: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై వరుణుడు మరోసారి తన ప్రతాపం చూపించడానికి రెడీ అయిపోయాడు. ఈ క్రమంలో రానున్న మూడు రోజుల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా.. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కాస్తవాయుగుండంగా మారింది.
పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతుందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీంతో.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. దీనికి అనుబంధంగా ఉన్న ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం సగటు సముద్ర మట్టం నుండి 7.6 కి మీ ఎత్తువరకు ఉంది.
ఈ తీవ్ర అల్పపీడనం రాగల 24 గంటల్లో పశ్చిమ వాయువ్యదిశలో కదిలి మరింత బలపడి వాయుగుండంగా మారి నైరుతి బంగాళాఖాతం, దాని సమీపంలోని పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో ఉత్తర తమిళనాడు దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర తీరం సమీపానికి రేపు మధ్యాహ్నం చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
తదుపరి ఈ వాయుగుండం పశ్చిమ ఆగ్నేయ దిశలో కదులుతూ తదుపరి 24 గంటల్లో ఉత్తర తమిళనాడు పుదుచ్చేరి దక్షిణ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తీరాల సమీపానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక ఉపరితల చక్రవాక ఆవర్తనం ఏర్పడింది. ఈ ఆవర్తనం సగటు సముద్రమట్టం నుండి 5.8 కి మీ ఎత్తువరకు ఉంది. ముఖ్యంగా.. ఈ వాయుగుండం ప్రభావంతో ఏపీ దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలపై అధికంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఈ పరిస్థితుల కారణంగా మంగళవారం ఒంగోలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, కడప జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లకూడదని అధికారులు సూచించారు. తీర ప్రాంతాల్లో 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయన్నారు.
ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు వెళ్లకూడదని ఐఎండీ అధికారులు కీలక సూచనలు చేశారు. మరోవైపు కలియుగ దైవం తిరుమలను దర్శించుకొవడానికి వెళ్లిన భక్తులు కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వర్షానికి వైకుంఠం అన్ని మాడ వీధుల్లో నీళ్లు నిలిచిపోయి భక్తులు ఇక్కట్లను ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఇక తెలంగాణలో కూడా కుండపోతగా వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తాతో పాటు, పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
