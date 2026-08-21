Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /ఏపీలోని ఆ జిల్లాలకు పిడుగుల హెచ్చరిక.. గంటకు 50 కిమీ వేగంతో గాలులు, జాగ్రత్త!

ఏపీలోని ఆ జిల్లాలకు పిడుగుల హెచ్చరిక.. గంటకు 50 కిమీ వేగంతో గాలులు, జాగ్రత్త!

ఏపీలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇవాళ పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో కూడా వానలు పడే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన కోస్తా జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాష్ట్రంలోని కొన్ని చోట్ల గంటకు 40 నుండి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. పిడుగులు పడే సమయంలో ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలని, చెట్ల కింద నిలబడవద్దని ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 21, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:01 AM IST
ఏపీలోని ఆ జిల్లాలకు పిడుగుల హెచ్చరిక.. గంటకు 50 కిమీ వేగంతో గాలులు, జాగ్రత్త!
Image Credit: AP Weather Alert:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఏపీలోని ఆ జిల్లాలకు పిడుగుల హెచ్చరిక.. గంటకు 50 కిమీ వేగంతో గాలులు, జాగ్రత్త!
2
3
4
5