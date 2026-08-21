/ఏపీలోని ఆ జిల్లాలకు పిడుగుల హెచ్చరిక.. గంటకు 50 కిమీ వేగంతో గాలులు, జాగ్రత్త!

AP Weather Alert: కొన్ని జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడుతుండగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పోలవరం, ఏలూరు, కాకినాడ, కోనసీమ, ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలతో పాటు గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మిగిలిన కోస్తా జిల్లాల్లో మాత్రం తేలికపాటి వర్షాలే కురుస్తాయని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఏపీలో వర్షపాతం తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల వాతావరణం ఇలా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రమంతా విస్తరించినప్పటికీ, వర్షాలు అక్కడక్కడే కురుస్తున్నాయి. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది వర్షపాతం తక్కువగా ఉండవచ్చని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల పగటిపూట కూడా ఉక్కపోత, వేడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సాధారణంగా జూన్ మాసంలో నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించి రాష్ట్రమంతా వర్షాలు కురుస్తాయి.. కానీ ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల సరిపడా వర్షాలు పడటం లేదు.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావాలు ఉన్నప్పటికీ, తగినంత వర్షపాతం లేకపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకుంటోంది. వర్షపాతం తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలను గుర్తించి, అక్కడ రైతులకు ఏ పంటలు సాగు చేయాలనే దానిపై అవగాహన కల్పిస్తూ ముందస్తు సూచనలు ఇస్తోంది.
నేడు కూడా పోలవరం, ఏలూరు, కోనసీమ జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నిన్న కూడా ఎన్టీఆర్ జిల్లా పాలేరు బ్రిడ్జ్ వద్ద 20.2 మి.మీ, నందిగామంలో 16.8 మి.మీ, గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో 16.4 మి.మీ, కర్నూలు జిల్లా దేవనకొండలో 13.8 మి.మీ, అనంతపురం జిల్లా రాజంపేటలో 10.8 మి.మీ, కర్నూలు జిల్లా ఎముగనూరులో 10 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఏలూరు, పల్నాడు, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణ, కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి, అలారి సిరిమల్లె మన్యం, నెల్లూరు, శ్రీ సత్యసాయి రామాంజనేయరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, అనంతపురం, నంద్యాల, కడప జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న అల్పపీడనాల ప్రభావం వల్ల మాత్రమే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. మరికొన్ని చోట్ల వాన చినుకు కూడా లేక రైతులు కంటతడి పెడుతున్నారు.
ముఖ్యంగా రిజర్వాయర్లలోని జలమట్టం తగ్గిపోవడంతో పాటు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు లేకపోవడం వల్ల రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో సాగు సీజన్ ఎక్కువగా ఉండే నేపథ్యంలో, వర్షాలు కురవకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ముందస్తు ఏర్పాట్ల కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కసరత్తు చేస్తోంది. ఈరోజు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెదురుమదురు వర్షాలు నమోదవుతున్నాయి.. సాయంత్రం వేళ చినుకులు పడినప్పటికీ వర్షాలు నిలిచిపోతున్నాయి. రాబోయే నాలుగు రోజులు కూడా వర్షాలు కురవకపోవచ్చనే ఆందోళన రైతులపై ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తగిన చర్యల పట్ల దృష్టి సారించింది.
మరోవైపు, వాతావరణ మార్పుల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రలోని పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతోంది. అనకాపల్లి జిల్లాలోని నర్సీపట్నం వంటి ప్రాంతాల్లో మాత్రం తక్కువ వర్షపాతం ఉంది. కొన్ని చోట్ల భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు, ఆకస్మిక వరదలు సంభవిస్తున్నాయి. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలకు వరద నీరు చేరుతోంది. దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. నాలుగు రోజులుగా కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే వర్షాలు కురుస్తుండగా, మరికొన్ని చోట్ల ఇంకా వర్షపాతం నమోదు కాలేదు.రైతులకు ఊరట కలిగించేందుకు ప్రభుత్వం ముందస్తు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ఎక్కడైతే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుందో, ఆ నీటిని వాగులు, గొట్టాల ద్వారా రిజర్వాయర్లకు తరలించి, తద్వారా సాగు, త్రాగునీటి అవసరాలకు ఉపయోగించేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. 2026-27 సంవత్సరాల్లో కూడా వర్షపాతం తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ఈ నీటి సంరక్షణ ఎంతో కీలకం. వాతావరణ శాఖ నివేదికల ప్రకారం, పోలవరం, కాకినాడ, ఏలూరు మరియు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
భారీ వర్షాల సమయంలో ప్రజలు ఇళ్ల నుండి బయటకు రాకూడదని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వర్షాల వల్ల రహదారి పక్కన ఉన్న చెట్లు కూలే ప్రమాదం ఉంది. అలాగే, ఎగువ ప్రాంతాల్లో వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని కొండ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున, వాగులు పొంగే ప్రమాదం ఉంది. కావున ప్రజలు వాగులను దాటవద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈరోజు కొన్ని జిల్లాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని సూచించారు.
ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో బయట పనులు చేసే రైతులు కూడా సురక్షితంగా ఉండాలి. ప్రాణ నష్టం జరగకుండా నివారించడానికి రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ, RTGS ద్వారా అధికార యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేస్తోంది. తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీసే అవకాశం ఉన్నందున సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు పర్యాటకులు వెళ్లవద్దని, స్థానికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఏ పంటలు వేయాలో రైతులకు సూచించడంతో పాటు, ఆయా జిల్లాల యంత్రాంగాన్ని కూడా అప్రమత్తం చేస్తోంది. రానున్న కొద్ది రోజులు కూడా ఇదే వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున, రైతో పాటు ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున, బయట పనులు చేసేవారు, ద్విచక్ర వాహన ప్రయాణికులు తలచి ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఈరోజు ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు, మరికొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
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