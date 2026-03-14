Rains In Ap and Telangana: సమ్మర్ వేళ బిగ్ ట్విస్ట్.!. ఏపీ, తెలంగాణలో మళ్లీ భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు.!.

Heavy rains in both telugu states: రానున్న రోజుల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా మార్చి 16 నుంచి 20 వరకు వర్షాలు పడతాయని ఐఎండీ కీలక హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 14, 2026, 09:59 PM IST
Imd predicts Heavy rain fall alert for ap and Telangana: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు.  జనాలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతు అవసరం ఉంటేనే బైటకు వెళ్తున్నారు. మరోవైపు ఎండల నేపథ్యంలో పలు  జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దీనిపై నిపుణులు, వాతావరణ అధికారులు జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో.. మరల ఏపీ, తెలంగాణల్లో భారీ నుంచి అతిభారీగా వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మార్చి 16-20 తేదీల మధ్యలో చాలా జిల్లాలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.  బలమైన ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వడగళ్ల వానలు పడే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోకూడా ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, తిరుపతి,  కర్నూల్, కడప, చిత్తూరు, పొట్టి శ్రీరాములు జిల్లాల్లో వడగండ్ల వానలకు చాన్స్ ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.  తెలంగాణలో మార్చి 18-19 తేదీలలో వానల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండవచ్చని వాతావరణం శాఖ అధికారులు సూచించారు.

వాతావరణ శాఖ జాగ్రత్తలు..

భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు నిపుణులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రైతులు తమ పంటలను వర్షాలు, ఈదురుగాలులు, వడగళ్ల వర్షాలు నుండి కాపాడుకోవాలన్నారు. అదే విధంగా ఆరుబైట ఉన్న పంటలపై ప్లాస్టిక్ కవర్లను కప్పడం, గోడౌన్ లలో పెట్టడం, కోల్డ్ స్టోరేజ్ లలో పంటలను జాగ్రత్తగా  భద్రపరచుకోవాలన్నారు.
 వర్షం కురిసే సమయంలో పిడుగులు అధికంగా ఉంటాయి.

 కావున వర్షం కురిసే సమయంలో ప్రజలు ఇంట్లోనే, రైతులు పంటపొలాలకు వెళ్లకుండా  సురక్షితంగా ఉండాలన్నారు. వర్షాలతో పాటు ఈదురుగాలుల ప్రభావంతో  విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు కరెంట్ వయర్లు తెగిపోయి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈక్రమంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు  తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

