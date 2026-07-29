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ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

AP Rain Effect: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండంతో ఏపీలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఎల్‌‌నినో ఎఫెక్ట్‌తో గత కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు సరిగా పడలేదు. దీంతో రాయలసీమ సహా పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడటంలో ఏపీలోని కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 29, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:28 PM IST
ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..
Image Credit: AP Rains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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