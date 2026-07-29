/ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు.. ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Low Pressure in Bay Of Bengal: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండంతో ఈ రోజు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది.
వాటితో పాటు శ్రీకాకుళం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఎన్టీఆర్, నంద్యాల జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశముందని వెల్లడించింది. పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. పిడుగులు పడే సమయంలో చెట్ల కింద ఉండరాదని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అటు కరెంట్ పోల్స్ ఉన్న దగ్గర, హోర్టింగ్ల కింద నిల్చోరాదని తెలిపింది.
శ్రీకాకుళం, ఉభయ గోదావరి, ఎన్టీఆర్, నంద్యాల జిల్లాల్లో పిడుగులు పడే అవకాశం..
మరోవైపు కోస్తాంధ్రలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నరాయలసీమలో సరైన వర్షాలు పడటం లేదు. దీంతో రైతులు ఆందోళనలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా రాజస్థాన్లో పలు జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమలో అత్యల్ప వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ సీజన్లో రాయలసీమలో తిరుపతి మినహా మిగిలిన జిల్లాల్లో సరైన వర్షపాతం నమోదు కాలేదు.
ఎల్నినో నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షా ..
మరోవైపు ఎల్నినో ప్రభావంతో తక్కువ వర్షాభావం నేపథ్యంలో నిన్న సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, రైతుల్లో కల్పించాల్సిన అవగాహనపై అధికారులతో చర్చించారు. జూలై నెలలో 69 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైనట్లు ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు తెలిపారు. వచ్చే మూడు నెలల్లో సరాసరి 35 నుంచి 40 శాత మేర లోటు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందన్నారు. జూన్ – నవంబర్ మధ్య 844 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు కావాల్సి ఉండగా 551 మి.మీ మాత్రమే నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు వివరించారు. ఈ ఏడాది అంచనాలకు మించి ఎల్నినో ప్రభావం ఉండబోతుందని తెలిపారు.
ఏపీ వ్యాప్తంగా 122 హై రిస్క్ మండలాల గుర్తింపు..
మరోవైపు రాష్ట్రంలో 122 హై రిస్క్ మండలాలను గుర్తించినట్లు ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు తెలిపారు. హై రిస్క్ మండలాల్లో బోరు ఆధారంగా పంటలను కాపాడుకునే అంశాన్ని పరిశీలించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఇందులో భాగంగా ఆగస్ట్ 3 నుంచి అవగాహన కార్యక్రమాలు, వరికి ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి, అత్యవసర విత్తన ప్రణాళికను రూపొందించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఫసల్ బీమా యోజన, వాతావరణ ఆధారిత పంటల బీమా పథకం కింద ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని అధికారులు వివరించారు.
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