AP Rains: మండే ఎండల వేళ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చల్లటి కబురు.. రేపు ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు

Tomorrow Rain Alert To Andhra Pradesh These Districts: వేసవికాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా నమోదవుతుండగా.. అప్పుడప్పుడు వర్షాలు పలకరిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మరోసారి ఏపీకి వర్షం ముప్పు పొంచి ఉంది. అకాల వర్షాలు రేపు పడుతాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఏయే జిల్లాల్లో వర్షాలు పడతాయో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 30, 2026, 07:19 PM IST

AP Rain Alert: ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుండడంతోపాటు ఉక్కపోతకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో వారికి వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు అందించింది. రేపు ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతాయని ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండతీవ్రత.. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయని ప్రకటించారు.

వర్షం ప్రభావం
అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్న వేళ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. అంతర్గత కర్ణాటక నుంచి తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ గల్ఫ్ వరకు సముద్ర మట్టానికి సగటున 0.9 కి.మీ ఎత్తులో ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. దీని ప్రభావంతో శుక్రవారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, నెల్లూరు, అనంతపురం, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రానున్న మూడు రోజులు అకాల వర్షాలకు ఆస్కారం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వర్షాలు, పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉండడంతో రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడేటప్పుడు పొలాల్లో పని చేసే రైతులు, కూలీలు, పశు కాపరులు చెట్ల కింద నిలబడరాదని హెచ్చరించింది.

అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత
నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో ఈ సీజన్‌లోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 45.8 డిగ్రీలు రికార్డు అయ్యింది. పల్నాడు జిల్లాలో 28 మండలాలు,  వైఎస్సార్ కడపలో 26, తిరుపతిలో 25, నెల్లూరులో 25, ప్రకాశంలో 22, మార్కాపురంలో 15, నంద్యాలలో 14, చిత్తూరు 13, గుంటూరులో 11 మండలాలు మొత్తంగా 28 జిల్లాల్లో 20 జిల్లాల పరిధిలోని 216 మండలాల్లో ఎండ తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. 41 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

రేపు వడగాల్పులు
ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలతోపాటు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా బలిజపేట, గరుగుబిల్లి, జియ్యమ్మవలస, కొమరాడ, పార్వతీపురం, సీతంపేట, సీతానగరం మండలాలు, పోలవరం జిల్లా చింతూరు, కూనవరం మండలాల్లో (9) తీవ్ర వడగాల్పులు వస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో 49 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

ఈ జిల్లాల్లో..
వడగాలులు ఈ జిల్లాలో వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. విజయనగరం జిల్లా 10, మన్యం 6, పోలవరం 5, కాకినాడ 3, తూర్పుగోదావరి 3, ఏలూరు 3, ఎన్టీఆర్ 4, గుంటూరు 3, పల్నాడు 11, మార్కాపురం 1 మండలాల్లో మొత్తం 49 ప్రాంతాల్లో వడగాలులు ప్రభావం చూపనున్నాయి.

గురువారం ఉష్ణోగ్రతలు
వేసవికాలంలో గురువారం కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో 45.8 డిగ్రీలు, పల్నాడు జిల్లా పిడుగురాళ్లలో 45.2, మార్కాపురం జిల్లా నందనమారెళ్లలో 45,  తిరుపతి జిల్లా రాయలచెరువులో 44.3, ఎన్టీఆర్ జిల్లా తొర్రగుడిపాడు, ప్రకాశం జిల్లా వలేటివారిపాలెంలో 43.6, బాపట్ల జిల్లా కారంచేడు, చిత్తూరు జిల్లా తవణంపల్లెలో 43.5, నంద్యాల జిల్లా సంజామలలో 43.2, వైఎస్సార్ కడప జిల్లా కోడూరులో 43 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

