English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • ఏపీ
  • AP Weather Update: ఏపీలోని ఈ ప్రాంతాల ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ

AP Weather Update: ఏపీలోని ఈ ప్రాంతాల ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ

Weather Update: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ శాఖ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఆదివారం రాష్ట్రంలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. కొన్ని జిల్లాలో రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు మరికొన్ని జిల్లాలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.    

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 3, 2026, 07:12 AM IST

Trending Photos

Air Cooler Deals: అమెజాన్ ఆఫర్.. సగం ధరకే Fastron 36L ఎయిర్ కూలర్.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
FASTRON air cooler
Air Cooler Deals: అమెజాన్ ఆఫర్.. సగం ధరకే Fastron 36L ఎయిర్ కూలర్.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Dropout superstars: కోట్లాది అభిమానులున్న ఈ సూపర్ స్టార్స్ కాలేజీ డ్రాప్ ఔట్స్ అని తెలుసా..!
8
Drop out Superstars
Dropout superstars: కోట్లాది అభిమానులున్న ఈ సూపర్ స్టార్స్ కాలేజీ డ్రాప్ ఔట్స్ అని తెలుసా..!
Liquor Rates Hike: మందు బాబులకు షాక్.. భారీగా పెరగనున్న మద్యం ధరలు..!
6
Liquor rates hike
Liquor Rates Hike: మందు బాబులకు షాక్.. భారీగా పెరగనున్న మద్యం ధరలు..!
Ramya Krishnan: మరుసటి రోజు శుభకార్యం పెట్టుకుని.. ముందు రోజు అర్థ రాత్రి వరకు చిందులు వేసిన హీరోయిన్!
6
star heroine dedication
Ramya Krishnan: మరుసటి రోజు శుభకార్యం పెట్టుకుని.. ముందు రోజు అర్థ రాత్రి వరకు చిందులు వేసిన హీరోయిన్!
AP Weather Update: ఏపీలోని ఈ ప్రాంతాల ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ

AP Weather Updates: ఏపీలో భిన్నవాతావరణం ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. ఒకవైపు వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. మరోవైపు సాయంత్రం వేళల్లో అకాల వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ భిన్న వాతావరణంతో ఏపీలోని ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా.. ఏపీలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతుండటం జనాలను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మధ్యాహ్నం వేళల్లో ప్రజలు సాధ్యమైనంత వరకు బయటకు రావొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. శనివారం రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ప్రకాశం జిల్లా కొప్పెరపాడులో అత్యధికంగా 45.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మార్కాపురం జిల్లా బొట్లగూడూరులో 45.1డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కాగా.. తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో 45 డిగ్రీలు, నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరిలో 44.4 డిగ్రీలు, పల్నాడు జిల్లా నూజెండ్లలో 44.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మొత్తం 17 జిల్లాల్లో 239 మండలాల్లో 41డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

ఆదివారం కూడా పలు జిల్లాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. గుంటూరు జిల్లా మేడికొండూరు, పెదనందిపాడు, ఫిరంగిపురం, ప్రత్తిపాడు, తుళ్లూరు, వట్టిచెరుకూరులో తీవ్ర వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 124 మండలాల్లో వడగాల్పులు ప్రభావం ఉంటుందని పేర్కొంది. ఎండలతోపాటు పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ద్రోణి ప్రభావంతో ఆదివారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ సహా పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనా వేసింది.

ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. మధ్యాహ్నం సమయాల్లో ప్రజలకు బయటకు రావొద్దని, ఒకవేళ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వచ్చినా.. వడదెబ్బ బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. ఇంట్లో ఉన్నవారు, బయటకు వెళ్లేవారు ఎప్పటికప్పుడు తగినంత నీరు తీసుకోవాలని సూచించారు. వడగాల్పుల నుంచి జాగ్రత్తలు పాటించాలని, ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు సూచించారు.

రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రతతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో రైతులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ముఖ్యంగా రైతులు సాగుచేసిన పంటల ఉత్పత్తులు చేతికొచ్చే సమయం కావడంతో.. తమ పంటల ఉత్పత్తులను కాపాడుకునేందుకు రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. పిడుగులు పడే సమయంలో చెట్ల కింద ఉండొద్దని, వర్షాలు పడే సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాల నేపథ్యంలో చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగ్ లు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉండొద్దని, సురక్షిత ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు.

Also Read: TGEAPCET 2026: రేపు.. ఎల్లుండి తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ ఎగ్జామ్స్‌, పరీక్ష రాయగానే మార్కుల డిస్‌ప్లే!

Also Read: MI Vs CSK Match: ఐపీఎల్‌ నుంచి తప్పుకోనున్న తొలి టీమ్ ముంబై..CSK జట్టుపై చిత్తుగా ఓడింది!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Weather updateAp Weather updateMeteorological DepartmentAP weather forecastHeatwaves

Trending News