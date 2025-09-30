English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Heavy Rain In Ap: మరో 3 గంటల్లో వరుణుడి మహోగ్ర రూపం... ఏపీలోని ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Imd rain alert for andhra pradesh:  బంగాళ ఖాతంలో ప్రస్తుతం ఆవర్తన ద్రోణి కొనసాగుతుంది. దీని ప్రభావం వల్ల రానున్న మూడు గంటల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీగా వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 30, 2025, 04:51 PM IST
  • ఏపీలో భారీ వర్షాలు..
  • వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిక..

Heavy Rain In Ap: మరో 3 గంటల్లో వరుణుడి మహోగ్ర రూపం... ఏపీలోని ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్..

Weather update Heavy rains and thunderstorms alert for ap: ప్రస్తుతం కొన్ని రోజులుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు వరుణుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు.  భారీగా కురుస్తున్న వానలకు జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. రోడ్లు చెరువులుగా, కాలనీలు కుంటలుగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలకు ఏపీ వాతావరణశాఖ మరోసారి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

ప్రస్తుతం.. బంగాళాఖాతంను ఆనుకొని ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో.. ఉత్తర కోస్తాలోని పలు ప్రాంతాలలో వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కొన్ని చోట్ల ఉరుములు,మెరుపులతో వానలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది.

ముఖ్యంగా రానున్న 3 గంటల్లో.. అల్లురీ సీతారామ రాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడలకు ఏపీ వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. అదే విధంగా.. ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, ఆరెంజ్ అలర్ట్, బాపట్ల, ప్రకాశం లకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. బలమైన గాలులు,  పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తుందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.

గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో.. అల్లూరి, పార్వతీపురం, కాకినాడ, యానాం, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతోపాటు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాలలో రానున్న 24 గంటల్లో పలుచోట్ల వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.

మరోవైపు.. వర్షాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజలకు అలర్ట్ జారీ చేశారు.  అధికారులు  సైతం  ప్రజలు అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని సూచించారు.

 

