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అభిమానుల్లో తీవ్ర ఆందోళన.. డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ అత్యవసర ఆపరేషన్‌

సినీ నటుడు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆరోగ్యంపై అందరూ ఆందోళన చెందుతుండగా.. ఆయన ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కీలక అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ఆయనకు అత్యవసరంగా ఆపరేషన్‌ చేయాలని వైద్యులు నిర్ణయించారు. అయితే ఇప్పుడు కాదు తర్వాత చేయించుకుంటానని పవన్‌ కల్యాణ్‌ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:28 AM IST
అభిమానుల్లో తీవ్ర ఆందోళన.. డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ అత్యవసర ఆపరేషన్‌
Image Credit: Pawan KalyanSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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