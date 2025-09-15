English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Industry Day Program: 'ఏడాదిలో 50 ప్రాజెక్ట్‌లకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఇక ప్ర‌తి మంగ‌ళ‌వారం ఇండ‌స్ట్రీ డే..'

Industry Day program every Tuesday in AP: ఏపీలో ఇక నుంచి ప్రతి మంగళవారం ఇండస్ట్రీ డే నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ఇండ‌స్ట్రీ శాఖ కార్య‌ద‌ర్శి యువ‌రాజ్ జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్ల‌కు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Sep 15, 2025, 07:00 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
5
Cricket Records
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
Industry Day Program: 'ఏడాదిలో 50 ప్రాజెక్ట్‌లకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఇక ప్ర‌తి మంగ‌ళ‌వారం ఇండ‌స్ట్రీ డే..'

Industry Day program every Tuesday in AP: జిల్లాలో ప్ర‌తి సోమ‌వారం నిర్వ‌హిస్తున్న పీజీఆర్ ఎస్ గ్రీవెన్స్ డే లాగానే ప్ర‌తి మంగ‌ళ‌వారం ఇండ‌స్ట్రీడే కార్య‌క్ర‌మం నిర్వ‌హించాల‌ని ఇండ‌స్ట్రీ శాఖ కార్య‌ద‌ర్శి యువ‌రాజ్ జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్ల‌కు సూచించారు. రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించి ఆయ‌న స‌చివాల‌యంలో జ‌రుగుతున్న క‌లెక్ట‌ర్ల స‌ద‌స్సులో ప్ర‌జంటేష‌న్ ఇచ్చారు. రాష్ట్ర జీఎస్డీపీలో 44 శాతం వాటా పారిశ్రామిక రంగ‌మే అందిస్తోంద‌నే విష‌యాన్ని క‌లెక్ట‌ర్లు గుర్తించుకోవాల‌న్నారు. జిల్లాల్లో ప‌రిశ్ర‌మ‌లు ఏర్పాటు చేయ‌డానికి ముందుకు వ‌చ్చే పారిశ్రామిక‌వేత్త‌లు, సంస్థ‌ల‌తో జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్లు స్వ‌యంగా సంప్ర‌దింపులు జ‌రిపి క్షేత్ర స్థాయిలో వారికి ఎదుర‌వుతున్న స‌మ‌స్య‌లు తెలుసుకుని వాటిని త‌క్ష‌ణం ప‌రిష్క‌రించేలా చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌న్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప‌రిశ్ర‌మ‌లు స్థాపించాలంటే ఎవ‌రికైనా భూమి చాలా ముఖ్య‌మ‌ని, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల‌కు అవ‌స‌ర‌మైన భూ సేక‌ర‌ణకు జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్లు అత్యంత ప్ర‌ధాన్య‌మివ్వాల‌ని యువరాజ్ అన్నారు. ఒక‌వేళ ప్ర‌భుత్వ భూములు ల‌భ్య‌త లేనిచోట ప్రైవేటు భూములు సేక‌రించాలంటే వారితో మాట్లాడి ల్యాండ్ పూలింగ్ విధానంలో భూసేక‌ర‌ణ చేప‌ట్టేలా చూడాల‌ని సూచించారు.  భూ సేక‌ర‌ణ విష‌యంలో జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్లు కొంత స‌ర‌ళీకృతంగా ప‌నిచేయాల‌న్నారు. ఆయా జిల్లాల్లో ప్ర‌తి ప్రాజెక్టు గ్రౌండింగ్ అవ్వ‌డానికి ఒక టైమ్ లైన్ పెట్టుకుని ఆ దిశ‌గా క‌లెక్ట‌ర్లు చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌న్నారు. 

జిల్లాల్లో ప్ర‌తి ఎక‌నామిక్ హ‌బ్‌కు ఒక జిల్లా అధికారిని నియ‌మించి, ఆ ఎక‌నామిక్ హ‌బ్‌లో ఎదుర‌వుతున్న స‌వాళ్లు, స‌మ‌స్య‌ల‌ను ప‌రిష్క‌రించేలా చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌న్నారు. జిల్లాల్లో ప‌రిశ్ర‌మ‌లు రావాలంటే అక్క‌డ క‌లెక్ట‌ర్లు ఎలా ప‌నిచేస్తున్నార‌నేది చాలా ముఖ్య‌మ‌న్నారు. కూట‌మి ప్ర‌భుత్వం వ‌చ్చిన ఏడాదిలోపే కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం రాష్ట్ర పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించి 50కిపైగా ప్రాజెక్టుల‌కు అనుమ‌తిచ్చింద‌ని వెల్ల‌డించారు. దీని ద్వారా రూ.వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబ‌డుల‌కు సంబంధించిన ప‌రిశ్ర‌మ‌లు త‌క్ష‌ణం ఏర్పాటు చేయ‌నున్నార‌న్నారు. వీటిపైన కూడా జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్లు ఎక్కువ దృష్టి సారించాల‌ని సూచించారు. ఎంఎస్ ఎంఈల‌పైన కూడా జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్లు ప్ర‌త్యేక దృష్టి సారించాల‌న్నారు. జిల్లా ఆర్థికాభివృద్దికి ఊత‌మిచ్చేవి ఎంఎస్ ఎంఈలేన‌ని చెప్పారు. 

రూ.10 ల‌క్ష‌ల కోట్ల పెట్టుబ‌డుల‌కు ఆమోదం

కూట‌మి ప్ర‌భుత్వం ఏర్పాటు అయ్యాక జూన్ 2024 నుంచి ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు రాష్ట్రంలో రూ.10,06,799 కోట్ల విలువైన పెట్టుబ‌డుల‌కు సంబంధించి 122 ప్రాజెక్టుల‌కు రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తులిచ్చింద‌ని వెల్ల‌డించారు. ప్ర‌స్తుత‌మున్న 30 క్ల‌స్ట‌ర్లు, రాబోయే 20  క్ల‌స్ట‌ర్లకు సంబంధించి ల‌క్ష ఎక‌రాల‌కు పైగా ఖాళీ స్థ‌లాలు గుర్తించామ‌ని జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్లంద‌రూ ఈ భూసేక‌ర‌ణ‌కు సంబంధించి ప్ర‌త్యేక దృష్టి సారించాల‌ని కోరారు. రాష్ట్రంలో ఐదు చోట్ల డిఫెన్స్ క్ల‌స్ట‌ర్లు ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. విశాఖ‌పట్నం-శ్రీకాకుళం జిల్లాల మ‌ధ్య  3వేల ఎక‌రాల్లో నావ‌ల్ క్ల‌స్ట‌ర్‌,  ఎన్టీఆర్ జిల్లా జ‌గ్గ‌య్య‌పేట‌లో 3 వేల ఎక‌రాల్లో మిస్సైల్‌, అమ్యూనిష‌న్ క్ల‌స్ట‌ర్‌, క‌ర్నూలు జిల్లా ఓర్వ‌క‌ల్లులో 3వేల ఎక‌రాల్లో అన్ మ్యాన్డ్ సిస్ట‌మ్ క్లస్ట‌ర్‌, అనంత‌పురం జిల్లా మ‌డ‌క‌శిర‌-లేపాక్షిల మ‌ధ్య 4-5వేల ఎక‌రాల్లో ఏరోస్పేస్‌, ఎల‌క్ట్రానిక్స్ క్ల‌స్ట‌ర్స్, ప్ర‌కాశం జిల్లా దొన‌కొండ‌లో 4 వేల ఎక‌రాల్లో ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ విడిభాగాల త‌యారీ క్ల‌స్ట‌ర్ ఏర్పాటు కాబోతున్నాయ‌ని చెప్పారు.

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP NewsIndustry Day ProgramIndustry Day Program in APCM chandrababu naidu

Trending News