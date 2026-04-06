Video Viral: బాబోయ్... బలమైన ఈదురు గాలులకు కొట్టుకుపోయి లారీని ఢీకొన్న ఇన్నొవా.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

Innova car hits lorry in palasa Srikakulam due to heavy rains video: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పలు జిల్లాల్లో కుండపోతగా వానలు పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే వాతావరణ కేంద్రం పలు జిల్లాలకు అలర్ట్ ను జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు, తిరుపతి, ఏలూరులో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. అయితే.. శ్రీ కాకుళంలోని పలాసలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. శ్రీకాకుళంలోని పలాస సమీపంలో భారీ వర్షం, ఈదురు గాలులతో అదుపుతప్పిన ఇన్నోవా కారు డివైడర్ ఢీకొట్టి పల్టీ కొట్టడమేకాకుండా.. అవతల మరో మార్గంలో వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది. దీంతో కారు కాస్త ఎగిరి పోయి రోడ్డపక్కన పడింది. కారులో ఉన్న ముగ్గురు ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
శ్రీకాకుళంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
పలాస సమీపంలో భారీ వర్షం, ఈదురు గాలులతో అదుపుతప్పిన ఇన్నోవా కారు డివైడర్ ఢీకొట్టి పల్టీ కొట్టి లారీని ఢీకొంది
పూరి దర్శనం అనంతరం పర్లాఖిమిండి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది
ముగ్గురికి గాయాలు కాగా, అందులో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది
— greatandhra (@greatandhranews) April 6, 2026
పూరి దర్శనం అనంతరం పర్లాఖిమిండి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే స్థానికులు గాయపడ్డ వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అందులో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. అది కాస్త వైరల్ గా మారింరది.
మరోవైపు ఏపీలో ముఖ్యంగా ఏలూరులో వర్షం దంచి కొడుతుంది. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం, పరిసర ప్రాంతాల్లో సోమవారం సాయంత్రం ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. గత కొన్ని రోజులుగా వడగాల్పులతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిన జనాలు ఈ వర్షం బాగా ఉపశమనం ఇచ్చినట్లైంది.
రైతులు తమ చేతికి వచ్చిన పంటలు నేలపాలు కావడంతో అన్నదాతలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా గాలివానలకు మామిడి, జీడి తోటల్లో కాయలు పెద్ద ఎత్తున నేలరాలాయి. పంట చేతికి వస్తుందనగా ఈ అకాల వర్షం తమ కడుపు కొట్టిందని రైతులు లబో దిబో మంటున్నారు.
