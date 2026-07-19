Rowdy Sheeter Killed Wife: ఇటీవలి కాలంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా ఏర్పడే పరిచయాలు ఎంతటి ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయో ఈ ఘటన మరోసారి స్పష్టంగా నిరూపిస్తోంది. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక రౌడీషీటర్తో ప్రేమలో పడి, అతడిని వివాహం చేసుకున్న ఒక యువతికి తన ప్రాణాలనే కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. వివాహం జరిగిన కేవలం ఏడాది కాలంలోనే భార్యాభర్తల మధ్య పెరిగిన గొడవలు ఈ దారుణానికి కారణమయ్యాయి. ఈ విషాదకర ఘటన అనుమంచిపల్లిలో చోటుచేసుకుంది. మద్యం సేవించడం ఇతర కారణాలతో భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవ, చివరకు భార్య మరణానికి దారితీసింది.
పోలీసుల ద్వారా సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం, నందిగామ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో రౌడీషీటర్గా పేరుగాంచిన ఓర్సు గోపి (అలియాస్ ఎద్దు గోపి), పల్నాడు జిల్లా వినుకొండకు చెందిన షీలం మేరమ్మను ఏడాది క్రితమే ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం చేసుకుని ప్రేమించుకున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య ఏర్పడిన బంధం పెళ్లి వరకు వెళ్లింది. వీరిద్దరికీ గతంలో వివాహమైన ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.. అయితే తమ జీవిత భాగస్వాములతో వివాదాలు తలెత్తడంతో వారు విడిపోయి విడిగా ఉంటున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ పరిచయం పెరిగి ప్రేమగా మారిన తర్వాత, వీరు బంధుమిత్రుల సమక్షంలో ఏడాది క్రితమే వివాహం చేసుకున్నారు.
ప్రస్తుతం డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న రౌడీషీటర్ గోపి, ప్రతిరోజూ రాత్రిపూట విపరీతంగా మద్యం సేవించి ఇంటికి వచ్చి భార్యను నిరంతరం వేధించేవాడు. నిన్న రాత్రి కూడా మద్యం ఇతర అంశాల విషయంలో మేరమ్మతో గొడవ పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో జరిగిన ఘర్షణ తీవ్రరూపం దాల్చి, గోపి తన భార్యను అత్యంత దారుణంగా కొట్టాడు. ఈ దాడితో మేరమ్మ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన బంధువులు వెంటనే ఆమెను జగ్గయ్యపేటలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, అప్పటికే తీవ్రమైన గాయాలపాలైన ఆమె, చికిత్స పొందుతూ శనివారం రాత్రి మరణించింది.
ఈ ఘటనపై బంధువులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ప్రస్తుతం లోతైన దర్యాప్తు నిర్వహిస్తున్నారు. గతంలోనే నందిగామలో జరిగిన ఒక హత్య కేసులో కూడా గోపి ముద్దాయిగా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. జగ్గయ్యపేట ప్రాంతానికి చెందిన ఇతను ప్రస్తుతం అనుమంచిపల్లిలో నివాసం ఉంటున్నాడు. గోపి పై పోలీస్ స్టేషన్లలో పలు సెక్షన్ల కింద ఇప్పటికే అనేక క్రిమినల్ కేసులు నమోదై ఉన్నాయని సీఐ వెంకటేశ్వర్లు వెల్లడించారు.
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