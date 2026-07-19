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ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ప్రేమ, పెళ్లైన ఏడాదికే ఘోరం.. మద్యం గొడవలో భార్యను దారుణంగా చంపిన నందిగామ రౌడీషీటర్!

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా మొదలైన ప్రేమ కథ, పెళ్లి తర్వాత అత్యంత విషాదకరమైన ముగింపును సంతరించుకుంది. భర్త చేసిన తప్పులను ప్రశ్నించినందుకు గాను, ఒక రౌడీషీటర్ తన భార్యను అత్యంత క్రూరంగా కొట్టి చంపేయడం సంచలనం సృష్టించింది. ఈ హేయమైన ఘటన నందిగామ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. గోపి (థర్టీ వినుకొండ) మరియు షీలం మేరమ్మ మధ్య జరిగిన వాగ్వాదం పెను ఘర్షణగా మారి, చివరికి హత్యకు దారితీసింది. ఈ దారుణ సంఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 19, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:37 AM IST
ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ప్రేమ, పెళ్లైన ఏడాదికే ఘోరం.. మద్యం గొడవలో భార్యను దారుణంగా చంపిన నందిగామ రౌడీషీటర్!
Image Credit: Rowdy Sheeter Killed Wife

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ప్రేమ, పెళ్లైన ఏడాదికే ఘోరం.. మద్యం గొడవలో భార్యను దారుణంగా చంపిన నందిగామ రౌడీషీటర్!
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