English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • ఏపీ
  • Ummettha Leaves Curry: ప్రాణం మీదకు తెచ్చిన వంటకం.. ఇన్‌స్టా రీల్ చూసి ఉమ్మెత్త ఆకుల కూర తిని నలుగురి పరిస్థితి విషమం!

Ummettha Leaves Curry: ప్రాణం మీదకు తెచ్చిన వంటకం.. ఇన్‌స్టా రీల్ చూసి ఉమ్మెత్త ఆకుల కూర తిని నలుగురి పరిస్థితి విషమం!

Kakinada: ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా ప్రభావం ప్రజలపై చాలా ఎక్కువగానే ఉంటోంది. యూట్యూబ్ షార్ట్స్, ఇన్‌స్టాలో వచ్చే రీల్స్ చూస్తూ.. అందులో చూపించేది నిజమని నమ్ముతున్నారు. ముఖ్యంగా ఏవైనా చిట్కాలు చెప్తే వెనకా, ముందు ఏం ఆలోచించకుండా గుడ్డిగా ఫాలో అవుతున్నారు. అలా సోషల్‌ మీడియాలో వచ్చిన ఓ వంటకం.. ఒక కుటుంబం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. ఈ ఘటన కాకినాడ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 5, 2026, 02:04 PM IST

Trending Photos

Dmart Shopping Offers: రూ.5000 షాపింగ్‌తో రూ.2000 బిల్లు కడితే చాలు! డీమార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్లు..ఎలా వస్తాయంటే?
6
D-Mart Shopping Tips
Dmart Shopping Offers: రూ.5000 షాపింగ్‌తో రూ.2000 బిల్లు కడితే చాలు! డీమార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్లు..ఎలా వస్తాయంటే?
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
5
Pawan Kalyan viral video
Pawan Kalyan: మన వల్ల అవ్వవు ఇవన్నీ.. పవన్ కళ్యాణ్ వీడియో వైరల్..!
Top Daikin AC Models in 2026: 2026లో బెస్ట్ డైకిన్ ACలు..కరెంట్ బిల్లు తగ్గాలంటే ఈ మోడల్ బెస్ట్!
7
Daikin AC India 2026
Top Daikin AC Models in 2026: 2026లో బెస్ట్ డైకిన్ ACలు..కరెంట్ బిల్లు తగ్గాలంటే ఈ మోడల్ బెస్ట్!
8th Pay Commission update: 8వ పే కమిషన్ కీలక అప్ డేట్.. మే 18న తెలంగాణకు రానున్న కమిటీ..!!
5
8th Pay Commission Update
8th Pay Commission update: 8వ పే కమిషన్ కీలక అప్ డేట్.. మే 18న తెలంగాణకు రానున్న కమిటీ..!!
Ummettha Leaves Curry: ప్రాణం మీదకు తెచ్చిన వంటకం.. ఇన్‌స్టా రీల్ చూసి ఉమ్మెత్త ఆకుల కూర తిని నలుగురి పరిస్థితి విషమం!

Instagram Reel Leads to Poisoning In kakinada: ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా ప్రభావం ప్రజలపై చాలా ఎక్కువగానే ఉంటోంది. యూట్యూబ్ షార్ట్స్, ఇన్‌స్టాలో వచ్చే రీల్స్ చూస్తూ.. అందులో చూపించేది నిజమని నమ్ముతున్నారు. ముఖ్యంగా ఏవైనా చిట్కాలు చెప్తే వెనకా, ముందు ఏం ఆలోచించకుండా గుడ్డిగా ఫాలో అవుతున్నారు. అలా సోషల్‌ మీడియాలో వచ్చిన ఓ వంటకం.. ఒక కుటుంబం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. ఈ ఘటన కాకినాడ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

సోషల్ మీడియాలో మిగిలిన ఆకు కూరల్లానే ఉమ్మెత్త ఆకులతో కూర వండుకుని తింటే ఆరోగ్యమని ఒక వంటకం గురించి వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది. ఆ వీడియోను కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి మండలం ఎర్రంపాలెం గ్రామానికి చెందిన బిక్కిన గంగాభవాని కుటుంబీకులు చూశారు. అందులో చూపించిన విధంగానే ఉమ్మెత్త ఆకులను పప్పులో వేసుకుని కూర వండుకున్నారు. అనంతరం భోజనంలో కలుపుకొని బిక్కిన గంగాభవాని, ముత్యాల వీరలక్ష్మి, బిక్కిన వీరబ్బు, రిమ్మలపూడి జయలక్ష్మి తిన్నారు. ఇక ఆ కూర తిన్న కాసేపటికే కుటుంబీకులంతా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. నలుగురూ తీవ్ర అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లడంతో స్థానికులు వెంటనే గమనించి కాకినాడ జీజీహెచ్‌కి తరలించారు. అదృష్టవశాత్తూ ఆ ఇంట్లోని చిన్నపిల్లలు ఆ కూర తినకపోవడంతో వారికి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు.  

వీరంతా హైదరాబాద్‌లోనే ఉంటారని..  అమ్మవారి జాతర సందర్భంగా సొంత ఊరికి వచ్చారని స్థానికులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రాణాపాయం నుంచి బయట పడినట్టు చికిత్స అందించిన వైద్యులు తెలిపారు. ఉమ్మెత్త పువ్వులు, ఆకులు సహజంగానే తీవ్రమైన విషపూరిత గుణాలు కలిగి ఉంటుందని, దీనికి ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఉండదని.. శరీరంలో విష ప్రభావం పెరిగితే ప్రాణాపాయం తప్పదని వైద్యులు తెలిపారు.

అయితే మొక్కల్లో కొన్ని రకాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో ముప్పు కలిగిస్తాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉమ్మెత్త మొక్కలోని ఆకులు, పువ్వులు, గింజలు చాలా విషపూరితమైనవి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతిని మతిమరుపు, చూపు మందగించడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఒక్కోసారి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమై మరణం కూడా సంభవించవచ్చు. అందుకే సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ప్రతి విషయాన్ని నమ్మి ప్రయోగాలు చేయవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తెలియని మొక్కల జోలికి వెళ్లడం అసలు మంచిది కాదు.

Also Read: Huma Qureshi: 39 ఏళ్ల వయస్సులో ప్రియుడ్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న స్టార్ హీరోయిన్

Also Read: Andhra Pradesh: ఏపీకి కేంద్రం తీపికబురు.. విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్.. గెజిట్ విడుదల!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Insta Video Leads to PoisoningInstagram Reel PoisoningUmmettha Leaves CurryFood Poisoning IndiaInstagram Reel News

Trending News