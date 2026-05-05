Instagram Reel Leads to Poisoning In kakinada: ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా ప్రభావం ప్రజలపై చాలా ఎక్కువగానే ఉంటోంది. యూట్యూబ్ షార్ట్స్, ఇన్స్టాలో వచ్చే రీల్స్ చూస్తూ.. అందులో చూపించేది నిజమని నమ్ముతున్నారు. ముఖ్యంగా ఏవైనా చిట్కాలు చెప్తే వెనకా, ముందు ఏం ఆలోచించకుండా గుడ్డిగా ఫాలో అవుతున్నారు. అలా సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన ఓ వంటకం.. ఒక కుటుంబం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది. ఈ ఘటన కాకినాడ జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
సోషల్ మీడియాలో మిగిలిన ఆకు కూరల్లానే ఉమ్మెత్త ఆకులతో కూర వండుకుని తింటే ఆరోగ్యమని ఒక వంటకం గురించి వీడియో వైరల్ అయ్యింది. ఆ వీడియోను కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి మండలం ఎర్రంపాలెం గ్రామానికి చెందిన బిక్కిన గంగాభవాని కుటుంబీకులు చూశారు. అందులో చూపించిన విధంగానే ఉమ్మెత్త ఆకులను పప్పులో వేసుకుని కూర వండుకున్నారు. అనంతరం భోజనంలో కలుపుకొని బిక్కిన గంగాభవాని, ముత్యాల వీరలక్ష్మి, బిక్కిన వీరబ్బు, రిమ్మలపూడి జయలక్ష్మి తిన్నారు. ఇక ఆ కూర తిన్న కాసేపటికే కుటుంబీకులంతా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. నలుగురూ తీవ్ర అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లడంతో స్థానికులు వెంటనే గమనించి కాకినాడ జీజీహెచ్కి తరలించారు. అదృష్టవశాత్తూ ఆ ఇంట్లోని చిన్నపిల్లలు ఆ కూర తినకపోవడంతో వారికి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు.
వీరంతా హైదరాబాద్లోనే ఉంటారని.. అమ్మవారి జాతర సందర్భంగా సొంత ఊరికి వచ్చారని స్థానికులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రాణాపాయం నుంచి బయట పడినట్టు చికిత్స అందించిన వైద్యులు తెలిపారు. ఉమ్మెత్త పువ్వులు, ఆకులు సహజంగానే తీవ్రమైన విషపూరిత గుణాలు కలిగి ఉంటుందని, దీనికి ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఉండదని.. శరీరంలో విష ప్రభావం పెరిగితే ప్రాణాపాయం తప్పదని వైద్యులు తెలిపారు.
అయితే మొక్కల్లో కొన్ని రకాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో ముప్పు కలిగిస్తాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉమ్మెత్త మొక్కలోని ఆకులు, పువ్వులు, గింజలు చాలా విషపూరితమైనవి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతిని మతిమరుపు, చూపు మందగించడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఒక్కోసారి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమై మరణం కూడా సంభవించవచ్చు. అందుకే సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ప్రతి విషయాన్ని నమ్మి ప్రయోగాలు చేయవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తెలియని మొక్కల జోలికి వెళ్లడం అసలు మంచిది కాదు.
