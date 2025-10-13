Srikakulam Politics: శ్రీకాకుళం జిల్లా రాజకీయాల్లో కాకలు తీరిన నేతలు ఉన్నారు. గత 40 ఏళ్లుగా జిల్లా రాజకీయాల్లో ఆ రెండు కుటుంబాలే చక్రం తిప్పుతున్నాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కూటమి సర్కార్ అధికారంలో ఉండటంతో కింజరపు కుటుంబం ఆధిపత్యం చేస్తోంది. గతంలో ఎర్రన్నాయుడు కేంద్రమంత్రిగా ఓ వెలుగు వెలిగారు. ఆ తర్వాత ఆయన తమ్ముడు అచ్చెన్నాయుడు రాజకీయంగా సక్సెస్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం కూటమి సర్కార్లో మంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఉత్తరాంధ్ర టీడీపీలో కీలక నేతగా కొనసాగుతున్నారు. మరో వైపు ఎర్రన్నాయుడి వారసుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన రామ్మోహన్ నాయుడు కేంద్రంలో కీలక మంత్రిత్వ శాఖను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి కూన రవికుమార్ కీలకంగా ఉన్నప్పటికీ.. పవర్ సెంటర్గా కింజరపు ఫ్యామిలీనే ఉందన్న చర్చ జరుగుతోంది.
ప్రస్తుతం మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు శ్రీకాకుళం జిల్లా టీటీపీకి పెద్దదిక్కులా ఉన్నారు. ఆయన ఆరుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. మూడోసారి మంత్రిగానూ పనిచేస్తున్నారు. అటు దివంగత నేత ఎర్రన్నాయుడు అకాల మరణం తరువాత సిక్కోలుపై పూర్తిపట్టు సాధించారు. కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు ఒకవైపు ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పుతుండగా.. మంత్రిగా రాష్ట్రంలో బలమైన బీసీ నేతగా ఉత్తరాంధ్రలో అచ్చెన్నాయుడు ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అయితే రామ్మోహన్ నాయుడు పొలిటికల్ సక్సెస్ కావడంతో.. అచ్చెన్న పొలిటికల్ వారుసుడు రామ్మోహన్ నాయుడే అన్న చర్చ జరుగుతోంది. గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో కొందరు సీనియర్ నేతలు ఉన్నప్పటికీ.. వారు పవర్ సెంటర్లుగా మారకుండా కింజరపు ఫ్యామిలీ వ్యవహరించింది అన్న టాక్ ఉంది. అప్పట్లో మాజీ స్పీకర్ కావలి ప్రతిభా భారతి ఓ వెలుగు వెలిగారు. కానీ కొద్ది రోజులుగా ఆమె సైలెంట్ అయ్యారు. మరోవైపు ఇదే జిల్లాకు చెందిన కళా వెంకటరావును విజయనగరం జిల్లాకు పంపించి.. జిల్లాలో కింజరపు ఫ్యామిలీనే చక్రం తిప్పుతోంది.
ఇక శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు ధర్మాన ప్రసాదరావు. మూడు దశాబ్దాలుగా రాజకీయాల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్న పేట మండలం మభగాం గ్రామ సర్పంచ్గా రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు ధర్మాన. ఆ తర్వాత ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా నాలుగు సార్లు మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం సంపాదించారు. .. వైసీపీ ప్రభుత్వంలోనూ కీలక పాత్ర పోషించారు. గతంలో జగన్ అధికారంలో ఉండగా.. కొందరు నేతలు వైసీపీలో మరికొందరు నేతలు చక్రం తిప్పే ప్రయత్నం చేశారు. వీరిలో సీదిరి అప్పలరాజు, తమ్మినేని సీతారామ్ లాంటి నేతలు ఉన్నారు. కానీ కింజరపు ఆధిపత్యాన్ని తట్టుకుని నిలబడటంలో ధర్మాన కుటుంబం సక్సెస్ అయ్యిందని జిల్లాలో ప్రచారం ఉంది. ఇప్పుడు ధర్మాన బ్రదర్స్, కింజరపు ఫ్యామిలీ మధ్య ఆధిపత్య పోరు నడుస్తోంది..
ప్రస్తుతం ఉత్తరాంధ్ర వైసీపీలో ధర్మాన ఫ్యామిలీ ప్రాబల్యం తగ్గుతోంది. ఎందుకంటే ధర్మాన కృష్ణాదాస్ తాను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటానంటూ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు.. మరోవైపు ధర్మాన ప్రసాద రావు సైతం పొలిటికల్ గా యాక్టివ్ గా లేరు. కానీ తన కుమారుడు మనోహర్ నాయుడిని తన వారసుడిగా ఎంట్రీ ఇప్పించుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇటీవల జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తోనూ ఓ దఫా చర్చలు కూడా పూర్తి చేసినట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు కృష్ణాదాస్ కొడుకు డాక్టర్ కృష్ణ చైతన్య వచ్చే ఎన్నికల్లో నరసన్న పేట నుంచి పోటీ చేసే యోచనలో ఉన్నారు. అయితే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు సైలెంట్ కావడం.. వారసులు పొలిటికల్ గా సక్సెస్ కాకపోవడం వీరికి పెద్ద మైనస్ గా చెబుతున్నారు. అయితే వచ్చే ఎన్నికలకు వీరికి వైసీపీ నుంచి టికెట్ దొరుకుతుందన్న గ్యారెంటీ కూడా లేదన్న చర్చ సైతం జరుగుతోంది. మొత్తానికి సిక్కోలు పాలిటిక్స్ వెలమ, కళింగ, కాపు నేతల మధ్య ఆసక్తికరంగా సాగుతున్నాయి. అయితే అధికారం కన్నా పవర్ సెంటర్ నడిపి పొలిటికల్ గ్రిప్ కోసం రెండు పార్టీల నేతలు ఎవరికి వారే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు..