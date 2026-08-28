Irumudi Controversy: మంత్రి నారా లోకేష్ వద్దకు 'ఇరుముడి' పంచాయితీ! వివాదాల నడుమ ఉపాధ్యాయ సంఘాల ఫిర్యాదు!

Irumudi Controversy Nara Lokesh: ఓ వైపు కలెక్షన్లు, బ్లాక్బస్టర్ టాక్తో నడుస్తున్న 'ఇరుముడి' సినిమా చుట్టూ తీవ్ర వివాదం ముసురుకుంది. చిత్రంలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా, విద్యా వ్యవస్థను తప్పుగా చిత్రీకరించేలా అభ్యంతరకర సన్నివేశాలు ఉన్నాయని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాథమికోపాధ్యాయ సంఘం (ఏపీటీఏ) రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్కు లిఖితపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేసింది.
ఎమ్మెల్సీ బోరా గోపి మూర్తి అభ్యంతరాలు..
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ బోరా గోపి మూర్తి చిత్ర యూనిట్ తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, పాడేరు నియోజకవర్గంలోని ఒక జడ్పీ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగిందని ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన విద్యార్థినుల యూనిఫామ్లను సినిమాలో యథాతథంగా చూపించడం సరైన పద్ధతి కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యంగా, సినిమాలో ఒక మహిళా ఉపాధ్యాయురాలి పాత్రను అత్యంత నెగటివ్గా, క్రూరంగా చూపించారని విమర్శించారు. స్పెషల్ క్లాసుల పేరుతో ఒక విద్యార్థినిని స్థానిక ఎమ్మెల్యే వద్దకు టీచర్ పంపే దృశ్యం అత్యంత జుగుప్సాకరంగా ఉందని, ఇలాంటి కల్పిత సన్నివేశాలు ఉపాధ్యాయులతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులపై కూడా సమాజంలో తప్పుడు భావనలు కలిగించే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.
సామాజిక బాధ్యత విస్మరించవద్దు..
సినిమా అనేది ఎంతో శక్తివంతమైన మాధ్యమమని, భావప్రకటన స్వేచ్ఛ పేరుతో దర్శకులు, నిర్మాతలు సామాజిక బాధ్యతను విస్మరించకూడదని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు స్పష్టం చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎన్నో సమస్యలను అధిగమిస్తూ పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యనందిస్తున్న టీచర్ల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసే హక్కు ఎవరికీ లేదని తేల్చిచెప్పారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ వెంటనే స్పందించి సెన్సార్ బోర్డు ద్వారా ఈ వివాదాస్పద సన్నివేశాలను సినిమా నుంచి తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు. లేనిపక్షంలో ఆందోళనలను మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.
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