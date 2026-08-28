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Irumudi Controversy: మంత్రి నారా లోకేష్ వద్దకు 'ఇరుముడి' పంచాయితీ! వివాదాల నడుమ ఉపాధ్యాయ సంఘాల ఫిర్యాదు!

Irumudi Controversy Nara Lokesh: టాలీవుడ్ హీరో రవితేజ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'ఇరుముడి' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతున్నప్పటికీ వివాదాల్లో చిక్కుకుంది. సినిమాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల వ్యవస్థను, ఉపాధ్యాయ వృత్తిని కించపరిచేలా సన్నివేశాలు ఉన్నాయని ఆరోపిస్తూ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి. ఈ వివాదాస్పద దృశ్యాలను తొలగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌కు ఏపీటీఏ అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 28, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:11 PM IST
Irumudi Controversy: మంత్రి నారా లోకేష్ వద్దకు 'ఇరుముడి' పంచాయితీ! వివాదాల నడుమ ఉపాధ్యాయ సంఘాల ఫిర్యాదు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Irumudi Controversy: మంత్రి నారా లోకేష్ వద్దకు 'ఇరుముడి' పంచాయితీ! వివాదాల నడుమ ఉపాధ్యాయ సంఘాల ఫిర్యాదు!
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