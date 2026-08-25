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‘ఇరుముడి’కి ఊహించని షాక్.. ఆ సీన్లు వెంటనే తొలగించాలంటూ టీచర్ల అగ్రహం..!!

irumudi movie: మాస్ మహారాజా రవితేజ కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచిన ఇరుముడి మూవీ. ఈ సినిమాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలను, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులను కించపరిచే విధంగా సన్నివేశాలు ఉన్నాయంటూ ఏపీ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వెంటనే ఆ సన్నివేశాలను తొలగించాలని డిమాండ్  చేస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 25, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:58 AM IST
‘ఇరుముడి’కి ఊహించని షాక్.. ఆ సీన్లు వెంటనే తొలగించాలంటూ టీచర్ల అగ్రహం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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