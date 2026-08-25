/‘ఇరుముడి’కి ఊహించని షాక్.. ఆ సీన్లు వెంటనే తొలగించాలంటూ టీచర్ల అగ్రహం..!!

irumudi movie controversy: రవితేజ హీరోగా శివ నిర్మాణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా ఇరుముడి. ఆగస్టు 21వ తేదీన థియేటర్లలోకి వచ్చి.. బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకుంది. మూడు రోజుల్లో రూ. 80కోట్లకపైగా గ్రాస్ వసూలు చేసిన ఇరుముడి సినిమా సోమవారం కూడా అద్బుత వసూళ్లను రాబట్టింది. సోమవారం కలెక్షన్స్ తో రూ. 100కోట్ల క్లబ్ లో చేరింది. ఫుల్ రన్ లో ఈజీగా రూ. 150కోట్లు వసూలు చేస్తుందని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.
అయితే ఇరుముడి సినిమాపై అనుకోని వివాదం చుట్టుముట్టింది. ఇరుముడి సినిమాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులను కించపరిచే విధంగా సన్నివేశాలు ఉన్నాని ఏపీ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. వెంటనే ఆ సన్నివేశాలు తొలగించాలంటూ డిమాండ్ చేసింది. టీచర్ క్యారెక్టర్ ను పూర్తిగా నెగెటివ్ గా చూపించారని ఆరోపించారు. అంతేకాదు ఆమె కనిపించిన సన్నివేశాలలో ఏపీలోని ఓ పాఠశాల కనిపిస్తోంది. అందులోనూ విద్యార్థులు కూడా ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉన్న యూనిఫామ్స్ లోనే కనిపించారు. ఇది ప్రభుత్వ పాఠశాలలను, ప్రభుత్వ టీచర్లను తక్కువ చేసి చూపించడమేనని అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది ఏపీ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ సభ్యులు.
ఇరుముడి’ చిత్రంపై వస్తున్న విమర్శలు, వివాదాల మధ్య ఈ వ్యవహారంలో మరొక ఆసక్తికరమైన కోణం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ చిత్రాన్ని కేవలం ఒక సినిమాగా మాత్రమే చూడాలని, నెగెటివ్ కోణంలో కాకుండా పాజిటివ్ మైండ్సెట్తో అర్థం చేసుకోవాలని పలువురు సినీ ప్రియులు, విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సినిమాలో చూపించిన అభ్యంతరకర సన్నివేశాలు ఎక్కడో ఒకచోట నిజ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల ఆధారంగానే తెరకెక్కించారని విశ్లేషిస్తున్నారు. వాస్తవానికి ప్రతిరోజూ పత్రికల్లో, సమాజంలో మనం చూస్తున్న నిత్యకృత్యాలనే దర్శకుడు కళ్లకు కట్టినట్లు ఆవిష్కరించారని, ఇందులో తప్పుపట్టాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. పైగా, ఈ చిత్ర దర్శకుడు శివ నిర్వాణగారు స్వయంగా గతంలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసిన అనుభవం ఉన్నవారే కావడం గమనార్హం. సమాజంలో ఇలాంటి సంఘటనలు ఎప్పుడూ జరగలేదని ఎవరూ ఖచ్చితంగా నిరూపించలేరు.
ఈ చిత్రం సమాజానికి ఒక గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తోందని కొందరు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ప్రతి విద్యార్థి తమ పాఠశాలలో గానీ, లేదా సమాజంలో గానీ ఎలాంటి సంఘటనలు ఎదుర్కొన్నా.. వాటిని దాచకుండా ఇంట్లోని పెద్దలతో నిర్భయంగా పంచుకోవాలనే ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఈ సినిమా ఎత్తిచూపింది.
ప్రతి విషయాన్ని నెగెటివ్గా చూస్తే అన్నీ తప్పులుగానే కనిపిస్తాయని, అందుకే ఈ సినిమాని సరైన కోణంలో, పాజిటివ్ మైండ్సెట్తో చూడాలని పలువురు కోరుతున్నారు.
అయితే ఈ మూవీలో స్వాసిక, ప్రభుత్వ పాఠశాల టీచర్ రోల్లో కనిపించారు. నెగెటివ్ షేడ్స్ లో ఉన్న ఆ పాత్రలో ఆమె అభినయానికి మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఈ మూవీకి ఈ సన్నివేశాలే కీలకంగా మారాయి. ఆ సీన్స్ ను కట్ చేస్తే.. సినిమాలో కీలకమైన ఎమోషన్స్ అన్నీ మిస్ అవుతాయి. మరి చిత్ర యూనిట్ ఈ వివాదంపై ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.
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