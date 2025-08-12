English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Nominated Posts: ఏపీలో పొలిటికల్ నాయకులకు పండుగ.. మరో విడత 31 నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ

AP Govt Filled 31 Nominated Posts Here Full List Who Get Bumper Jackpot: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మూడు రాజకీయ పార్టీల నాయకులకు ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త తెలిపింది. ఇప్పటికే పదవుల జాతర కొనసాగుతుండగా.. తాజాగా మరోసారి నాయకులకు ప్రభుత్వ పదవుల భర్తీ చేపట్టింది. ఈసారి ఎన్ని పోస్టులు భర్తీ చేసిందంటే..?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 12, 2025, 06:57 PM IST

NDA Nominated Posts: అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్డీయే ప్రభుత్వం పదవుల భర్తీ వేగంగా చేపడుతోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన, బీజేపీలు కూటమిగా ఏర్పడగా.. అధికారంలోకి వచ్చాక అన్ని పార్టీలను సమన్వయం చేసుకుంటూ ఏపీ ప్రభుత్వ అత్యున్నత పదవుల నుంచి క్షేత్రస్థాయి పదవుల వరకు అన్నింటిని చకాచకా భర్తీ చేస్తోంది. ఇప్పటికే చాలా పోస్టులు భర్తీ చేయగా.. తాజాగా కీలకమైన మరో 31 నామినేటెడ్‌ పోస్టులను ప్రభుత్వం భర్తీ చేసింది.

31 నామినేటెడ్‌ పోస్టులను భర్తీ చేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సామాజికవర్గాల వారీగా.. పార్టీలకు సమన్యాయం చేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం పదవులను భర్తీ చేసింది. భర్తీ చేసిన పదవుల్లో అత్యధికగా బీసీలకు 17 స్థానాలు లభించగా.. అత్యల్పంగా ఎస్టీలకు ఒక పదవి లభించింది. ఓసీ 6, ఎస్సీ  4, మైనార్టీకి రెండు పదవులు లభించాయి. ఈ పదవుల భర్తీతో ఎన్డీయే కూటమి నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. కాగా మిత్రపక్షంగా ఉన్న జనసేన, బీజేపీలకు ఈసారి కూడా తక్కువ స్థానాలు లభించాయని ఆయా పార్టీల నాయకులు అసంతృప్తితో ఉన్నారు.

పోస్టుల వివరాలు ఇవే

  1. ఆంధ్రప్రదేశ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్స్ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ - ఆకేపోగు ప్రభాకర్- కోడుమూరు, కర్నూలు జిల్లా (ఎస్సీ)- టీడీపీ
  2. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సామాజిక సంక్షేమ బోర్డు- బాల కోటయ్య- నందిగామ, ఎన్టీఆర్ జిల్లా (SC)-బహుజన జేఏసీ
  3. ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్మ కార్పొరేషన్- బ్రహ్మం చౌదరి- గురజాల- టీడీపీ
  4. ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్- బుచ్చి రామ్ ప్రసాద్- గుంటూరు పశ్చిమ- టీడీపీ
  5. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముదలియార్ సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్పొరేషన్- సీఎస్ త్యాగరాజన్- చిత్తూరు- టీడీపీ
  6. ఆంధ్రప్రదేశ్ బొందిలి సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్పొరేషన్-డి. విక్రమ్ సింగ్-కర్నూలు- టీడీపీ
  7. హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ ట్రస్ట్ (హెచ్‌డీపీటీ)-దాసరి శ్రీనివాసులు-తిరుపతి-బిజెపి
  8. ఆంధ్రప్రదేశ్ వడ్డీ అభివృద్ధి కార్పొరేషన్-ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మి-దెందులూరు -జనసేన పార్టీ 
  9. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరెకటిక / కటిక / ఆరే- సూర్యవంశీ సంక్షేమ, అభివృద్ధి సంఘం- హరికృష్ణరావు హనుమంతకరి- తాడిపత్రి- టీడీపీ
  10. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విశ్వబ్రాహ్మణ సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్పొరేషన్- కమ్మరి పార్వతి- పాణ్యం, నంద్యాల జిల్లా - టీడీపీ
  11. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కుంచిటి వక్కలిగ, వక్కలిగర, కుంచిటిగ సంక్షేమ, అభివృద్ధి సంఘం- లక్ష్మీనారాయణ- మడకశిర (ఎస్సీ)- టీడీపీ
  12. ఆంధ్రప్రదేశ్ నగరాలు సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ - మరుపిల్ల తిరుమలేశ్వరరావు- విజయవాడ పశ్చిమ- టీడీపీ
  13. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పాల - ఏకరి, ఏకిల, వ్యాకుల, ఏకిరి, నాయనివారు, పాలెగారు, తోలగారి, కవలి సంక్షేమ, అభివృద్ధి సంఘం- నాగేశ్వర నాయుడు కందూరి- రాయచోటి- టీడీపీ
  14. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నూర్బాష / దుదేకుల కార్పొరేషన్- నాగుల్ మీరా కాసునూరి- విజయవాడ పశ్చిమ- టీడీపీ
  15. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కురకుల, పొందర సంక్షేమ, అభివృద్ధి సంఘం- నరసింహులు దామోదర- నరసన్నపేట- టీడీపీ
  16. ఆంధ్రప్రదేశ్ వికలాంగులు, వృద్ధ పౌరుల సహాయ కార్పొరేషన్- నారాయణ స్వామి- రాప్తాడు- టీడీపీ
  17. ఆంధ్రప్రదేశ్ కనీస వేతన సలహా బోర్డు- పెళ్లకూరు శ్రీనివాసులు రెడ్డి- కోవూరు- టీడీపీ
  18. మాంసం అభివృద్ధి కార్పొరేషన్- ప్రకాశ్ నాయుడు- శింగనమల (ఎస్సీ) - టీడీపీ
  19. తెలుగు, సంస్కృత అకాడమీ- ఆర్డీ విల్సన్- నెల్లూరు సిటీ- బీజేపీ
  20. ఆంధ్రప్రదేశ్ సగర / ఉప్పర సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్పొరేషన్- ఆర్ వెంకటరమణప్ప- పెనుకొండ- టీడీపీ
  21. ఆంధ్రప్రదేశ్ నాగవంశం సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్పొరేషన్- రామనారాయణ రావు ఎరుబోతు - విజయవాడ సెంట్రల్- టీడీపీ
  22. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కాళింగ కోమటి/ కాళింగ వైశ్య సంక్షేమ, అభివృద్ధి సంఘం- రమేష్ మొదలవలస - ఆముదాలవలస- టీడీపీ
  23. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అకాడమీ- రవి మందలపు - రాజమండ్రి సిటీ - టీడీపీ
  24. ఆంధ్రప్రదేశ్ వెనుకబడిన తరగతుల సహకార ఆర్థిక కార్పొరేషన్ - రెడ్డి అనంత కుమారి- కొత్తపేట - టీడీపీ
  25. ఆంధ్రప్రదేశ్ బెస్త సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్పొరేషన్- శ్రీధర్ బొమ్మన- సూళ్లూరుపేట (ఎస్సీ) - టీడీపీ
  26. ఒంగోలు అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (ఔడా)- షేక్ రియాజ్- ఒంగోలు- జనసేన పార్టీ
  27. జానపద కళలు, సృజనాత్మకత అకాడమీ - శ్రీ వంపూరు గంగులయ్య- పాడేరు (ఎస్టీ)- జేఎస్పీ
  28. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వీరశైవ లింగాయత, లింగబలిజ సంక్షేమ, అభివృద్ధి సంఘం- స్వప్న- అనంతపూర్ అర్బన్- టీడీపీ
  29. ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణ బలిజ / పూసల సహకార ఆర్థిక కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్- త్రిమూర్తులు గంట- భీమవరం- టీడీపీ
  30. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జంగం సంక్షేమ, అభివృద్ధి సంఘం- వి. చంద్రశేఖర్- పీలేరు- టీడీపీ
  31. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర దాసరి సంక్షేమ, అభివృద్ధి సంఘం- వెంకట రత్నాజీ పొత్నూరు- శృంగవరపుకోట- టీడీపీ

