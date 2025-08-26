English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt Employees: ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. ప్రమోషన్లకు సీఎం చంద్రబాబు పచ్చజెండా

CM Chandrababu Green Signal For RTC Promotions: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. ఉద్యోగుల ప్రధాన డిమాండ్‌లలో ఒకటైన ప్రమోషన్లపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయానికి సీఎం చంద్రబాబు ఆమోదం తెలపడంతో ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌ తగిలింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 26, 2025, 09:32 PM IST

Trending Photos

Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
5
Old Coins Selling
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
DSC Postponement Notice: ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్‌ను పోస్ట్‌పోన్ చేసిన విద్యాశాఖ
5
Dsc Certificate Verification Delayed
DSC Postponement Notice: ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్‌ను పోస్ట్‌పోన్ చేసిన విద్యాశాఖ
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
7
Lunar Eclipse
Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
Govt Employees: ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. ప్రమోషన్లకు సీఎం చంద్రబాబు పచ్చజెండా

Employees Promotions: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలలో ముందంజలో ఉంది. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలతోపాటు ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు కీలకంగా ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ విలీనంపై గందరగోళ పని చేయడంతో ఇప్పటికీ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కాగా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు ఎప్పటి నుంచో పదోన్నతుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఆ అంశంపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Andariki Illu: ప్రజలకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరం.. అందరికీ ఇళ్ల నిర్మాణంపై కీలక ప్రకటన

ఆర్టీసీలోని కండక్టర్లు, డ్రైవర్లతోపాటు మిగతా ఉద్యోగుల పదోన్నతులకు సంబంధించిన దస్త్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆమోదించారు. ఐదేళ్ల పాలనలో వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం పదోన్నతులను నిలిపేయగా.. తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం వాటిని తిరిగి చేపట్టనుంది. డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, గ్యారేజీ ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు కల్పించడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. సూపర్‌వైజర్ కేడర్ వరకు అర్హులైన ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు కల్పించడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.

Also Read: Tirumala Temple: భక్తులకు టీటీడీ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. 7వ తేదీన తిరుమల ఆలయం మూసివేత

ఆర్టీసీలో పదోన్నతులకు సీఎం చంద్రబాబు అంగీకారం తెలపడంతో ఉద్యోగ వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో సుమారు 3 వేల మంది ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతుల దస్త్రానికి ఆమోదం తెలపడంపై ఉద్యోగ సంఘాలు ఆనందంలో మునిగాయి. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబుకు ఎన్ఎంయూఏ, ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ నాయకులు కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నారు. పదోన్నతులు సరేగానీ మిగతా డిమాండ్లు కూడా నెరవేర్చాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్‌ చేస్తున్నాయి. వేతనాల పెరుగుదల, బోనస్‌, ఖాళీ పోస్టుల భర్తీ వంటివి నెరవేర్చాలని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు కోరుతున్నారు.

Also Read: Ganesh Chaturthi: అక్కడ వినాయక చవితి చేసుకుంటే చావులే! కారణం వింటే షాకవుతారు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AP Govt EmployeesCunductorsdriversGarrage WorkersChandrababu Naidu

Trending News