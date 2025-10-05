Jagan Mohan Reddy: రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అక్రమాలకు ఆ ఘటనే నిదర్శనం.. చంద్రబాబు పై జగన్ ఫైర్..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jagan Mohan Reddy: ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు వైసీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి. టీడీపీ పాలనలో కల్తీ మద్యం ఏరులై పారుతోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా ఘటనతో టీడీపీ నేతల దందా బట్టబయలైందని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాలు తీసేసి సిండికేట్లను అప్పగించాలని ఆరోపించారు. విచ్చలవిడి అమ్మకాలతోనూ అబ్కారీ ఆదాయం పెరగలేదన్నారు జగన్. ములకలచెరువు కేసులో అసలు సూత్రధారులను కాపాడుతున్నారంటూ విమర్శించారు.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 5, 2025, 07:34 PM IST

Jagan Mohan Reddy: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి సర్కార్ పై నిప్పులు చెరిగారు వైసీపీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి. నకిలీ మద్యం వ్యాపారం సాగుతోందని  తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టి, మద్యం మాఫియాలకు వెన్నుదన్నుగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అక్రమ వ్యాపారం కారణంగా ప్రభుత్వ ఖజానాకు కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లుతోందని జగన్ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

అన్నమయ్య జిల్లాలోని ములకలచెరువులో పట్టుబడిన నకిలీ మద్యం ఫ్యాక్టరీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న అవకతవకలకు నిదర్శనమని జగన్ అన్నారు. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని మద్యం దుకాణాలను ఒక వ్యూహం ప్రకారం మూసివేసి, ఆ స్థానంలో టీడీపీ నేతల సిండికేట్లకు అవకాశాలు కల్పించారని ఆరోపించారు. 
బెల్టు షాపులు, పర్మిట్ రూములు అన్నీ టీడీపీ నేతల ఆధీనంలో ఉన్నాయి. వీరే కల్తీ మద్యం తయారు చేసి, తమదైన చానళ్ల ద్వారా అమ్మకాలు జరిపి అక్రమ లాభాలను పంచుకుంటున్నారని జగన్ వ్యాఖ్యానించారు.

మద్యం అమ్మకాలపై కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ (CAG) నివేదికను ప్రస్తావిస్తూ జగన్ గణాంకాలను వెల్లడించారు.  2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరపు తొలి ఐదు నెలల్లో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో మద్యం విక్రయాల ద్వారా రూ. 6,782.21 కోట్లు ఎక్సైజ్ ఆదాయం లభించగా, 2025-26లో టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విక్రయాలు పెంచినప్పటికీ కేవలం రూ. 6,992.77 కోట్లు మాత్రమే వచ్చాయని జగన్ చెప్పారు. ఇది కేవలం 3.1 శాతం పెరుగుదల మాత్రమేనని, సాధారణ పరిస్థితుల్లో కనీసం 10 శాతం వృద్ధి ఉండాల్సి ఉందని, ఆ తేడా మొత్తం దోపిడీ రూపంలో టీడీపీ సిండికేట్ల జేబుల్లోకి వెళ్తోంది అని జగన్ ఆరోపించారు.

ములకలచెరువు ఘటనలో ఉన్నతస్థాయి జోక్యంతో కేసును నీరుగార్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనే అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయని జగన్ అన్నారు. ఈ దందా వెనుక ఉన్న జిల్లాస్థాయి టీడీపీ నేతలను కాపాడేందుకు, విదేశాల్లో ఉన్న వ్యక్తిపై నెపం వేసి కేసును తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఆదేశాల ప్రకారం కేసు దిశ మార్చబడిందని ఆరోపిస్తూ.. ప్రజల ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెట్టడమే ఈ ప్రభుత్వ ధోరణి అంటూ మండిపడ్డారు. స్వలాభం కోసం ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని పణంగా పెట్టడం న్యాయమా? అని జగన్ ప్రశ్నించారు.

