English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Jagan: సీఎం చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడిన మాజీ సీఎం జగన్.."తుపాను నిర్వహణపై బాబుగారివి పిట్టలదొర మాటలు"

YS Jagan: సీఎం చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడిన మాజీ సీఎం జగన్.."తుపాను నిర్వహణపై బాబుగారివి పిట్టలదొర మాటలు"

Jagan On Montha Cyclone: మొంథా తుపాను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొన్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీ సీఎం జగన్ విమర్శలు చేశారు. "తుపాను నిర్వహణపై బాబుగారివి పిట్టలదొర మాటలు" అంటూ దుయ్యబట్టారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 1, 2025, 03:30 PM IST

Trending Photos

EPF Withdrawal: PF డబ్బును ఎలా విత్‌డ్రా చేసుకోవాలి..? ఈజీ అండ్ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇదే!
11
EPF withdrawal
EPF Withdrawal: PF డబ్బును ఎలా విత్‌డ్రా చేసుకోవాలి..? ఈజీ అండ్ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇదే!
Justice Surya Kant Net Worth: ఆశ్చర్యపరుస్తున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్.. అతని భార్య ఆస్తుల చిట్టా!
6
Justice Surya Kant net worth
Justice Surya Kant Net Worth: ఆశ్చర్యపరుస్తున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్.. అతని భార్య ఆస్తుల చిట్టా!
Tejaswi: దేశంపై హీరోయిన్ తేజస్వి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. తనకు **క్స్ కావాలంట
6
Tejaswi Madivada
Tejaswi: దేశంపై హీరోయిన్ తేజస్వి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. తనకు **క్స్ కావాలంట
EPFO Rules: 10ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత మీకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుంది? EPF కొత్త రూల్స్ ఇవే!
6
EPFO
EPFO Rules: 10ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసిన తర్వాత మీకు ఎంత పెన్షన్ లభిస్తుంది? EPF కొత్త రూల్స్ ఇవే!
YS Jagan: సీఎం చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడిన మాజీ సీఎం జగన్.."తుపాను నిర్వహణపై బాబుగారివి పిట్టలదొర మాటలు"

Jagan On Montha Cyclone: మొంథా తుపాను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొన్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీ సీఎం జగన్ విమర్శలు చేశారు. "తుపాను నిర్వహణపై బాబుగారివి పిట్టలదొర మాటలు" అంటూ దుయ్యబట్టారు. మొంథా తుపానును సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొవడంపై గొప్పలు చెప్పుకోవడం చూస్తుంటే పిట్టలదొర మాటల్లా ఉన్నాయంటూ జగన్ అన్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రకృతి వైపరిత్యాలైన తుపానులు, వరదలు, కరువుకాటకాల వల్ల నష్టపోకుండా రైతుల కుటుంబాలకు అండగా ఉండే ఉచిత పంటల బీమా పథకాన్ని రద్దు చేయగా.. దాన్ని బెటర్ మేనేజ్‌మెంట్ ఎలా అవుతుందని సీఎం చంద్రబాబుపై జగన్ ఎద్దేవా చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే పథకాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా రద్దు చేసి, రైతుల గొంతు కోయడం వాస్తవం కాదా? అంటూ జగన్ అంటున్నారు. 

మొంథా తుపాను వల్ల సుమారు 15 లక్షల ఎకరాల్లో పంటకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లినట్లు జగన్ చెప్పుకొచ్చారు. పంటల బీమాలేని రైతులకు దిక్కు ఎవరని, ఇది మంచి మేనేజ్‌మెంట్ ఎలా అవుతుందని మాజీ సీఎం అన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తమకు తాముగా ఇన్సూరెన్స్ కట్టడం వల్ల కేవలం 19 లక్షల మందికి మాత్రమే బీమా పరిధిలోకి వస్తాయని ఆయన తెలిపారు. 

కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన 18 నెలల కాలంలో సుమారు 16 సార్లు వైపరిత్యాల వల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారని వైసీపీ అధినేత జగన్ అన్నారు. అదే విధంగా రైతులకు ఇవ్వాల్సిన రూ.600 కోట్ల ఇన్‌పుట్‌ సబ్సిడీ బకాయి పెట్టారని అన్నారు. ఇలాంటి వాటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం బెస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ చేసినట్లు ఎలా అవుతుందని జగన్ ఎద్దేవా చేశారు. 

Also Read: Ash Gourd Vastu: ఇంటికి దిష్టి గుమ్మడికాయ కడుతున్నారా? తాతల కాలం నాటి నుంచి వస్తున్న నియమాలు తప్పక తెలుసుకోండి!

Also Read: Weight Loss Foods: ప్రతిరోజూ అన్నం తింటున్నారా? ఈ రైస్ తింటే అస్సలు బరువు పెరగరు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

YS JaganJagan On Montha CycloneYSR congress partyYS Jagan Mohan ReddyCM chandrababu naidu

Trending News