Jagan Vs Babu: సొంత ఇలాకాలో జగన్ ను తాత్కాలికంగా దెబ్బ కొట్టినా బాబు.. దీర్ఘ కాలంగా ఈ వ్యూహం పనిచేసేనా..!

Chandrababu Plan Will Work out pulivendula: ఉమ్మడి కడప జిల్లా వైసీపీ కంచుకోట. మూడు దశాబ్ధాలుగా పులివెందులలో వైఎస్ కుటుంబానిదే ఆధిపత్యం.. అక్కడ వైఎస్ ఫ్యామిలీ ఏది చెబితే.. అదే ఫైనల్.. కానీ గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వైసీపీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అక్కడ వైసీపీ అడ్రస్ గల్లంతు అయ్యింది. జిల్లాలో మొత్తం 10 అసెంబ్లీ సీట్లకు గానూ.. ఏడుచోట్ల కూటమి పార్టీ అభ్యర్ధులే విజయం సాధించారు. ఆ తర్వాత పులివెందుల బైపోల్ రావడంతో వైసీపీకి మరోసారి అగ్నిపరీక్ష ఎదురైంది. ఈ ఉప ఎన్నికలోనూ తెలుగుదేశం పార్టీనే ఘన విజయం సాధించడంతో.. వైసీపీకి మరో షాక్ తగిలినట్టయ్యింది. అయితే దాదాపు చాలా ఏళ్ల తర్వాత.. టీడీపీ విజయం సాధించడంతో.. తెలుగు దేశం శ్రేణులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. ఇక పులివెందులలో వైసీపీ ఓటమి ఆ పార్టీకి కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలిందనే చర్చ జరుగుతోంది.
వైఎస్ ఫ్యామిలీ అడ్డా అని చెప్పుకునే పులివెందులలో వైఎస్ జగన్కు పెద్ద షాక్ తగిలింది. పులివెందుల జడ్పీటీసీ స్థానాన్ని టీడీపీ అభ్యర్థి లతారెడ్డి భారీ మెజారిటీతో గెలుచుకున్నారు. ఎన్నో యేళ్లుగా వైఎస్ ఫ్యామిలీని ఆదరిస్తున్న పులివెందుల ప్రజలు ఈ ఉపఎన్నికల్లో టీడీపీ వెంట నడిచారు. ఈ ఉపఎన్నికల్లో మొత్తం 6 వేల 52 ఓట్ల మెజారిటీతో టీడీపీ అభ్యర్థి లతారెడ్డి విజయం సాధించారు. ఈ ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్థికి కేవలం 683 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అయితే పోలింగ్ రోజు టీడీపీ అక్రమాలు పాలుపడుతోందని ఆరోపిస్తూ, వైసీపీ నేతలు విమర్శలు గుప్పించారు. పులివెందులలో ఓటర్లు ఉన్నవారిని అడ్డగించి, పక్క నియోజకవర్గాల్లోని టీడీపీ వారిని తీసుకువచ్చి ఓట్లు వేయించారని ఆరోపించారు. ఆ తర్వాత ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి ఎటువంటి స్పందన రాకపోవడంతో వైఎస్ జగన్ రంగంలోకి దిగి తమ ఆవేదన వెల్లగక్కారు.
అంతేకాదు పులివెందులలో బైపోల్ జరిగిన తీరుపై వైఎస్ జగన్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. బందిపోటు దొంగల తరహాలో సీఎం చంద్రబాబు ఉప ఎన్నిక జరిపించారని విమర్శించారు. అసలు పులివెందులలో జరిగింది ఎన్నికేనా అని ప్రశ్నించారు. ప్రజలను భయబ్రాంతులను చేసేందుకు పోలీసులను పెట్టారని ఆరోపించారు. ఒక్కో బూత్కు ఐదువందల మంది బయటవాళ్లు వచ్చిఓటేశారని మండిపడ్డారు. బీటెక్ రవి పులివెందుల ఓటరు కాకపోయినా అక్కడే తిష్టవేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వైఎస్ జగన్. మరోవైపు వైసీపీ ఓటమిపై ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. ఉప ఎన్నికలో టీడీపీ కుట్రలు ప్రజలకు అర్ధం మయ్యాయని విమర్శించారు. వైసీపీ ఓటమిపై క్యాడర్ భయపడొద్దని వారికి ధైర్యం చెప్పారు. అంతేకాదు త్వరలోనే టీడీపీకి గుణపాఠం చెప్పే రోజులు వస్తాయని ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. మొత్తంగా బాబు రచించిన ఈ వ్యూహం పులివెందులలో దీర్ఘకాలం కొనసాగుతుందా అనేది చూడాలి.
ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.