/West Godavari: ఛీ.. ఛీ.. నువ్వసలు తల్లివేనా..?.. ప్రియుడితో రొమాన్స్ చేయాలని కూతురికి బలవంతం.!.

Janasena leader Extra marital affair with woman in west Godavari: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఇటీవల తరచుగా కొంత మంది రాజకీయ నాయకులు కాంట్రవర్సీలకు కారణమౌతున్నారు. పార్టీలకతీతంగా కొంత మంది నేతలు మహిళలతో బాగోతాలు నడిపిస్తున్నారు. ప్రజలకు ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన నేతలు పాడు పనులు చేస్తు అడ్డంగా దొరికిపోతున్నారు. దీంతో ప్రజాప్రతినిధులంటే జనాల్లో చులకన భావం ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురంలో సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తలదించుకునే ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని నరసాపురంలో వెలుగు చూసిన ఘటనపై స్థానికంగా తీవ్ర దుమారం రాజుకుంది. స్థానికంగా ఉన్న జనసేన పార్టీకి చెందిన వెంకట రాజు అనే వ్యక్తి ఒక మహిళతో రిలేషన్ పెట్టుకున్నారు. ఆమెను తన బుట్టలో వేసుకున్నారు. ఆమెకు ఇంటర్ చదువుతున్న కూతురు ఉంది. ఆ తర్వాత అతని కన్ను ఆమె మీద కూడా పడింది. యువతితో కూడా నీచంగా ప్రవర్తించేవాడు. ఆమె మాత్రం ప్రతిఘటించేది. కానీ తల్లి అతనితో ఉండటం వల్ల ఏంచేయాలో అర్థంకాక కుమిలిపోయేది .
ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల వేధింపులు మరీ ఎక్కువయ్యాయి. అయితే తన తల్లికి, కూతురికి మధ్య గొడవలు తారాస్థాయికి చేరాయి. తన ప్రియుడితో రిలేషన్ పెట్టుకొవాలని ఆమె కూతుర్ని సైతం ఫోర్స్ చేసింది. విరక్తి చెందిన కూతురు సూసైడ్ కోసం వెళ్లింది. తన తల్లికి ఫోన్ చేసిన చెప్పగా కనీసం రెస్పాన్స్ కాలేదు. ఇక తనకు చావు మాత్రమే దారి అనుకుని రెడీ అవ్వగా అక్కడి వారు గమనించి ఆమెను కాపాడారు.
తనకు జరిగిన అన్యాయంను తన ఫ్రెండ్స్ కు చెప్పింది. దీంతో స్థానిక పోలీసులు రంగంలోకి దిగి వెంకట రాజును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కానీ కేసు నమోదు చేయకుండానే కొన్ని గంటల్లోనే వదిలేశారు. జనసేన పార్టీ పలుకుబడితోనే తన వెంకట రాజును వదిలేశారని బాలిక కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. తనకు మీడియా అండగా నిలవాలని కోరింది. మొత్తంగా ఈ ఘటన మాత్రం ఏపీ వ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారంగా మారింది.
