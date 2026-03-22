Cyber Crime: ఆర్‌టీఏ చలాన్‌ పేరిట సైబర్‌ నేరగాళ్ల మోసం.. జనసేన ఎమ్మెల్యే రూ.12 లక్షలు నష్టం

Janasena MLA Chirri Balaraju Loss Rs 12 Lakhs On The Name Of RTA Challan: సైబర్ నేరగాళ్లు ఎంతటి వారినైనా వదలడం లేదు. సామాన్యుల నుంచి ప్రజాప్రతినిధుల వరకు అందరూ వీరి వలలో చిక్కుకుంటున్నారు. వీరి వలకు చిక్కి జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే రూ.12 లక్షలు నష్టపోయాడు. ఈ వార్తకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 22, 2026, 12:33 PM IST

Trending Photos

Shreyas Iyer: ఏడు కిలోలు తగ్గిన క్రికెటర్ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌.. ఎలానో తెలుసా?
6
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer: ఏడు కిలోలు తగ్గిన క్రికెటర్ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌.. ఎలానో తెలుసా?
ATM Rules 2026: బ్యాంక్ కస్టమర్లకు అలర్ట్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఇక ATM వాడకం ఇలా మారుతుంది!
4
ATM rules 2026
ATM Rules 2026: బ్యాంక్ కస్టమర్లకు అలర్ట్.. ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఇక ATM వాడకం ఇలా మారుతుంది!
Gold Price Crash: భారీగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు..పెళ్లిళ్ల సీజన్‌ ముందు రూ.1.1 లక్షల లాభం..ఇదే &#039;సువర్ణావకాశం&#039;!
6
Gold Price Today
Gold Price Crash: భారీగా పడిపోతున్న బంగారం ధరలు..పెళ్లిళ్ల సీజన్‌ ముందు రూ.1.1 లక్షల లాభం..ఇదే 'సువర్ణావకాశం'!
MSME Credit Guarantee Scheme: వ్యాపారవేత్తలకు అలెర్ట్.. MSMEలపై ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం.. మీకు బెనిఫిట్ ఉందో లేదో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి..!!
6
MSME Mutual Credit Guarantee Scheme
MSME Credit Guarantee Scheme: వ్యాపారవేత్తలకు అలెర్ట్.. MSMEలపై ప్రభుత్వ కీలక నిర్ణయం.. మీకు బెనిఫిట్ ఉందో లేదో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి..!!
MLA Chirri Balaraju Cyber Crime: కళ్ల ముందు కనిపిస్తున్నా.. మనకు తెలియకుండా సైబర్‌ నేరగాళ్లకు చిక్కుకుంటాం. చదువుకున్నవారు కూడా తెలియకుండా నష్టపోతుంటారు. దీనికి సామాన్య ప్రజలతోపాటు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలతోపాటు పోలీసులు కూడా తేడాలేదు. అందరూ సైబర్‌ మాయగాళ్ల వలలో చిక్కి డబ్బును అప్పగించేస్తున్నారు. తాజాగా జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే సైబర్‌ నేరగాళ్లకు చిక్కి రూ.12 లక్షలు నష్టపోయిన ఉదంతం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చోటుచేసుకుంది. ఆర్‌టీఏ చలాన్‌ పేరిట ఓ లింక్‌ పంపి ఎమ్మెల్యే డబ్బులను సైబర్‌ నేరగాళ్లు కాజేశారు. ఈ వార్త వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: LPG Gas: ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ సంక్షోభం నుంచి భారీ ఊరట.. వాణిజ్య గ్యాస్ కోటా 50 శాతానికి పెంపు

ఏలూరు జిల్లా పోలవరం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు సైబర్ మాయాగాళ్ల వలలో చిక్కకుని భారీగా నష్టపోయారు. కేవలం ఒకే ఒక్క క్లిక్‌తో ఆయన బ్యాంక్ ఖాతా ఖాళీ అయిపోయింది. ఆర్టీఏ చలానా పేరుతో ఎమ్మెల్యే మొబైల్‌కు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. అందులో ఆయన వాహనానికి సంబంధించి ట్రాఫిక్ చలానా పెండింగ్‌లో ఉందని.. దాన్ని చెల్లించాలని కోరుతూ ఒక లింక్ పంపారు. అది నిజమైన చలానా అని నమ్మిన ఎమ్మెల్యే ఆ మెసేజ్‌లో పంపిన లింక్‌ను క్లిక్ చేశారు. అది ఒక మాల్వేర్ ఉన్న యాప్ డౌన్‌లోడ్ అయ్యింది. లింక్ ఓపెన్ చేసిన కాసేపటికే జంగారెడ్డిగూడెంలోని ఇండస్ లేండ్ బ్యాంక్ లో ఉన్న ఆయన ఖాతా నుంచి ఏకంగా రూ.12 లక్షలు మాయమయ్యాయి.

Also Read: Harish Rao: శిలాఫలకాలపై రేవంత్ రెడ్డి పేరు ఉండొచ్చు కానీ.. ప్రజల మనస్సులో ఉండేది కేసీఆర్ పేరే!

తన ఫోన్ హ్యాక్ అయిందని, నగదు విత్‌డ్రా అయినట్లు మెసేజ్ రావడంతో ఎమ్మెల్యే చిర్రి బాలరాజు ఆందోళనకు గురయ్యాడు. వెంటనే అప్రమత్తమైనా ఫలితం లేకుండాపోయింది. అతడి బ్యాంకు ఖాతాలో నుంచి రూ.12 లక్షలు విత్‌ డ్రా అయ్యాయి. ఈ విషయంపై జీలుగుమిల్లి పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయగా.. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. సైబర్ నేరగాళ్లను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. సైబర్ క్రిమినల్స్ ఐపీ అడ్రస్ ట్రాకింగ్, యాప్ డేటా విశ్లేషణ వంటి సాంకేతిక పద్ధతులను ఉపయోగించి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకోవడం కోసం అన్ని విధాలుగా పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Also Read: TMC Manifesto: నాలుగోసారి అధికారమే లక్ష్యం.. తృణమూల్‌ అధినేత్రి మమతా టాప్‌ 10 హామీలు

ఎమ్మెల్యే స్థాయి వ్యక్తికే ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందంటే, సామాన్యులు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఈఘటనలో అర్థం చేసుకోవచ్చు. చలానాలు, గిఫ్ట్ ఓచర్లు, కేవైసీ అప్‌డేట్ పేరుతో వచ్చే లింక్‌లతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్లు మాత్రమే చూడాలని తెలిపారు. ట్రాఫిక్ చలానాల కోసం ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఈ చలాన్‌ లేదా అధికారిక యాప్స్ మాత్రమే వాడాలని సూచించారు. ఏదైనా యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసేటప్పుడు అది మీ కాంటాక్ట్స్, ఎస్ఎంఎస్ రీడ్ చేయడానికి పర్మిషన్ అడిగితే ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలని అన్నారు. ఒకవేళ మీరు మోసపోతే తక్షణమే 1930 నంబర్‌కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచించారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

