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Janasena MLA On TDP: జనసేన కార్యకర్తల్ని టీడీపీ నాయకులు తొక్కేస్తున్నారు: జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Janasena MLA Bolisetti Srinivas On TDP: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి ప్రభుత్వ పాలన కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో టీడీపీ, జనసేన నాయకుల మధ్య స్థానిక స్థాయి సంబంధాలపై ఆసక్తికరమైన సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది. నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ నాయకులు జనసేన క్యాడర్‌ను తొక్కేస్తున్నారంటూ తాడేపల్లిగూడెం జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ బహిరంగంగా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 12, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:05 AM IST
Janasena MLA On TDP: జనసేన కార్యకర్తల్ని టీడీపీ నాయకులు తొక్కేస్తున్నారు: జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Janasena MLA On TDP: జనసేన కార్యకర్తల్ని టీడీపీ నాయకులు తొక్కేస్తున్నారు: జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి సంచలన వ్యాఖ్యలు!
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