/Janasena MLA On TDP: జనసేన కార్యకర్తల్ని టీడీపీ నాయకులు తొక్కేస్తున్నారు: జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Janasena MLA Bolisetti Srinivas On TDP: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటై రెండున్నరేళ్లు కావస్తోంది. మరో రెండున్నరేళ్లలో సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉండటంతో పాటు, ప్రస్తుతం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమయం కూడా ఆసన్నమైంది. ఈ గత రెండున్నరేళ్ల కాలంలో పలు నియోజకవర్గాల్లో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఇన్ ఛార్జ్ల నుంచి జనసేన ఎమ్మెల్యేలు, ఇన్ ఛార్జ్లు తీవ్రమైన ఒత్తిళ్లను, ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు.
టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న చోట జనసేన ఇన్ఛార్జ్లకు, అలాగే టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు లేని చోట ఆ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ల విధానాల వల్ల జనసేన ఎమ్మెల్యేలకు అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు జనసేన ఎమ్మెల్యేలు, కీలక నేతలు అధినేత పవన్ కళ్యాణ్తో జరిగిన భేటీలలో ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ, చర్యలు మాత్రం శూన్యంగా ఉన్నాయని సమాచారం.
జనసేన ఎమ్మెల్యే బహిరంగ ఆరోపణలు
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో తాడేపల్లిగూడెం జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ టీడీపీ నేతల నుంచి తమకు ఎదురవుతున్న ఒత్తిడిని బహిరంగంగానే అంగీకరించారు. టీడీపీ నాయకులను తాము ఎంతగా గౌరవిస్తున్నప్పటికీ, వారు మాత్రం జనసైనికులను తీవ్రంగా తొక్కేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ పరిస్థితిపై తమ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్కు ముందే తెలుసని వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ సమస్యలన్నీ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్కు పూర్తిస్థాయిలో తెలుసని, త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడితో జరిగే కోఆర్డినేషన్ కమిటీ సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఈ అంశంపై చర్చించనున్నారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడితో జరగబోయే కోఆర్డినేషన్ కమిటీ సమావేశంలో మన నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ విషయమై నేరుగా మాట్లాడతారని పార్టీ కార్యకర్తలకు వివరించారు.
వచ్చే ఎన్నికలు, సీట్ల కేటాయింపుపై స్పష్టత
నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికే టీడీపీ నేతల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్న బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్, ఈమధ్య వరుసగా హాట్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ 60 సీట్ల వరకు పోటీ చేస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు. మరోవైపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టికెట్ల కోసం సీట్లు డిమాండ్ చేస్తున్న జనసేన నాయకులపై స్పందిస్తూ.. తాను చెబితే ఎవరికీ సీటు ఇవ్వరని తేల్చిచెప్పారు.
పార్టీ కార్యకర్తలకు టికెట్లు ఇప్పించే అర్హత తనకు లేదని స్పష్టం చేశారు. తాను ఎప్పుడూ వాస్తవాలనే చెబుతానని, ఎలాంటి వ్యక్తి అయినా తనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని, ఎవరికీ భయపడే ప్రసక్తే లేదని జనసేన ఎమ్మెల్యే బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు.
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