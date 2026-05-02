Janasena Rajya Sabha: జనసేన నుంచి రాజ్యసభ బరిలో టాలీవుడ్ బడా నిర్మాత..పవన్ కల్యాణ్ మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదేనా?

Written by - Harish Darla | Last Updated : May 2, 2026, 05:45 PM IST

Janasena Rajya Sabha Candidate: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు రానురాను మరింత ఆసక్తిగా మారుతున్నాయి. 2029 ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇప్పటికే పలు రాజకీయ పార్టీలు పన్నాగాలు పన్నుతున్నారు. అటు కూటమిలోని తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీతో పాటు ఇటు వైసీపీలోనూ ప్లానింగ్స్ మొదలెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రాజ్యసభకు నిపుణులను పంపే యోచనలో కూటమి ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు సమాచారం.  

రానున్న రాజ్యసభ స్థానాల భర్తీకి కూటమిలోని టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ ఓ ఒప్పందానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో చెరో సీటు అనే ఒప్పందానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈసారి రాజ్యసభ స్థానాల కోసం జనసేన నుంచి రెండు పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వారిలో ఎవరికి సీటు ఇస్తారనే విషయంపై ఇప్పుడు సందిగ్ధం నెలకొంది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ మదిలో ఎవరు ఉన్నారనే విషయంపై ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. 

పార్లమెంట్‌లోని రాజ్యసభలో జనసేన తొలిసారి అడుగుపెట్టబోతోంది. 2024 ఎన్నికల్లో జనసేన నుంచి లోక్‌సభకు ఇద్దరు నాయకులు ఎన్నికైన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు రాజ్యసభలో తొలి అడుగు పెట్టేందుకు జనసేన సమీకరణాలను మొదలుపెడుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌‌లో ప్రస్తుతం నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులో రెండు టీడీపీకి ఉండగా.. మిగిలిన రెండింటిని జనసేన, బీజేపీ పంచుకోనున్నాయి. 

రాజ్యసభకు ఇప్పుటికే ఎంపీగా ఉన్న సానా సతీష్ ఎంపికను మరోసారి పునరుద్ధరిస్తూ ఖరారు చేయగా.. ఇప్పుడు మరోస్థానంలో ప్రముఖ ఫార్మా కంపెనీకి చెందిన ఓ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తను ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి తమిళనాడు లీడర్ అన్నామలై లేదా మందకృష్ణ మాదిగను ఆ స్థానంలో పంపే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

అయితే జనసేన పార్టీ విషయానికొస్తే.. రాజ్యసభ స్థానానికి గానూ ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఇద్దరి పేర్లను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. అందులో పారిశ్రామికవేత్త లింగమనేని రమేష్ పేరు గట్టిగా వినిపిస్తోంది. అలాగే టాలీవుడ్ నుంచి మరో స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ పేరు కూడా జనసేనాని పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇటీవలే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో వరుస సినిమాలను నిర్మిస్తున్న ఓ ప్రముఖ నిర్మాతను జనసేన పార్టీ నుంచి రాజ్యసభకు పంపుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఇందులో నిజాలేంటో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచిచూడక తప్పదు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

