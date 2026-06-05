/Janasena Rajya Sabha: జనసేన నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్లే తొలి అభ్యర్థి ఇతనే! డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అనూహ్య నిర్ణయం!

Janasena Rajya Sabha Candidate: ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజ్యసభ అభ్యర్థుల ఎంపిక కసరత్తు దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉన్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలు కూటమికే దక్కడం ఖాయం కావడంతో, అభ్యర్థుల ఖరారుపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్డీఏ నేతలతో కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ చర్చల్లో భాగంగా టిడీపీకి మూడు స్థానాలు, జనసేనకు ఒక సీటు ఇచ్చేలా ఒప్పందం కుదిరింది.
అంతేకాదు 2024 ఎన్నికల సమయంలో జనసేన కొన్ని లోక్సభ స్థానాలు త్యాగం చేసినందుకుగానూ.. 2029 లోపు జనసేనకు మొత్తం మూడు రాజ్యసభ స్థానాలు ఇచ్చేలా కూటమిలో ముందస్తు హామీ లభించింది. అందులో భాగంగా ఇప్పుడు దక్కే ఒక సీటుతో జనసేన పార్టీ తొలిసారి రాజ్యసభలు అడుగుపెట్టబోతుంది.
పవన్ ఎంపిక ఎవరు?
తొలిసారి దక్కుతున్న ఈ రాజ్యసభ స్థానం కోసం జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సామాజిక, ప్రాంతీయ సమీకరణాలను బేరీజు వేస్తూ ఆచితూచి అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రస్తుత పార్టీ వర్గాల్లో ఇద్దరి పేర్లు సుముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి.
అందులో ఒకరు లింగమనేని రమేష్ పేరు వినిపిస్తుంది. ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తగా పేరొందిన ఈయన ఈ సీటు దాదాపు ఖరారు అయిందని ప్రచారం చాలా రోజులుగా సాగుతుంది. ఆర్థిక, సామాజిక సమీకరణాలపరంగా ఈయన పేరు ముందంజలో ఉంది.
మరోవైపు రాజ్యసభకు మెగా బ్రదర్ నాగబాబు కూడా రేసులో ఉన్నట్లు సమాచారం అందుతుంది. ఒకవేళ చివరి నిమిషంలో సమీకరణాలు మారితే నాగబాబుని ఢిల్లీకి పంపే యోజనలో పవన్ ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. నాగబాబుకు మంత్రి పదవి దక్కుతుందని భావించిన సాధ్యపడలేదు. ఆయన రాజ్యసభకు పంపేందుకు అప్పట్లో పెండింగ్లో పెట్టారని టాక్ కూడా ఉంది.
లింగమనేని రమేష్ లేదా నాగబాబు.. వీరిద్దరిలోనే ఒకరు జనసేన తరఫున మొదటి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నామినేట్ కావడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకోబోయే అనూహ్య నిర్ణయంపై ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
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