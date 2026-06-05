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Janasena Rajya Sabha: జనసేన నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్లే తొలి అభ్యర్థి ఇతనే! డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అనూహ్య నిర్ణయం!

Janasena Rajya Sabha Candidate: రాజ్యసభకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలైన వేళ ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం సీట్ల పంపకంపై క్లారిటీ వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి 4 రాజ్యసభ సీట్లు ఖాళీగా ఉండగా.. అందులో 3 స్థానాలు తెలుగుదేశం పార్టీకి, అలాగే 1 సీటు జనసేన పార్టీకి కేటాయించేందుకు అంగీకారం కుదిరింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 05, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:29 PM IST
Janasena Rajya Sabha: జనసేన నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్లే తొలి అభ్యర్థి ఇతనే! డిప్యూటీ సీఎం పవన్ అనూహ్య నిర్ణయం!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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