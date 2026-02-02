English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Jogi Ramesh: జోగి రమేష్‌కు మరో బిగ్ షాక్.. ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన మాజీ మంత్రి..

Jogi Ramesh: జోగి రమేష్‌కు మరో బిగ్ షాక్.. ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన మాజీ మంత్రి..

Jogi Ramesh files petition in ap high court: మాజీ మంత్రిపై తిరుపతిలోని చంద్రగిరి పీఎస్ లో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. మొత్తంగా తనకు ప్రాణ హనీ ఉందని పోలీసులకు భద్రత కల్పించాలని ఆదేశాలు జారీ చేయలని జోగిరమేష్ ఏపీ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 2, 2026, 02:25 PM IST
  • జోగి రమేష్ పై మరో రెండు కేసులు..
  • ప్రాణ హనీ ఉందని ఏపీ హైకోర్టులో పిటిషన్..

Trending Photos

Anupama Parameswaran: చీరలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందం.. చూస్తే కుర్రాళ్ల మతిపోవడం ఖాయం..!
5
Anupama Parameswaran
Anupama Parameswaran: చీరలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ అందం.. చూస్తే కుర్రాళ్ల మతిపోవడం ఖాయం..!
Mrunal Thakur: అతను నన్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు…పిల్లల గురించి ఆలోచించా.. మృణాల్ ఠాకూర్ షాకింగ్ కామెంట్స్..
5
Mrunal Thakur Personal Life
Mrunal Thakur: అతను నన్ను వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు…పిల్లల గురించి ఆలోచించా.. మృణాల్ ఠాకూర్ షాకింగ్ కామెంట్స్..
Vijay Rashmika Wedding Venue: వైరల్ అయినా విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక పెళ్లి వేదిక ఎవరి కోసమో తెలుసా..?
5
Vijay Deverakonda Wedding
Vijay Rashmika Wedding Venue: వైరల్ అయినా విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక పెళ్లి వేదిక ఎవరి కోసమో తెలుసా..?
BSNL Cheapest Plan: BSNL యూజర్లకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్.. రూ. 1కే రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఇప్పుడే రీఛార్జ్ చేసుకోండి..!
5
BSNL Cheapest Plan
BSNL Cheapest Plan: BSNL యూజర్లకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్.. రూ. 1కే రీఛార్జ్ ప్లాన్.. ఇప్పుడే రీఛార్జ్ చేసుకోండి..!
Jogi Ramesh: జోగి రమేష్‌కు మరో బిగ్ షాక్.. ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన మాజీ మంత్రి..

Jogi Ramesh filed Lunch motion petition in ap high court: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మరోసారి తిరుమల లడ్డు వివాదం తారా స్థాయికి చేరింది. ఇటీవల సిట్ తిరుమల లడ్డులో నిషేధిత కొవ్వులు  కన్పించలేదని చెప్పింది. దీనిపై వైసీపీ నేతలు కూటమిపై మండిపడ్డారు. పవిత్రమైన శ్రీవారికి వివాదంలోకి లాగారని విమర్శలు చేశారు. ఇది కాస్త వివాదంగా మారింది. ఇటీవల అంబటి రాంబాబాబు గుంటూరు ఘటన కూడా పెద్ద రచ్చగా మారింది. ఆయనకు కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. ఇక మరోవైపు విజయవాడలోని ఇబ్రహీంపట్నంలో మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ నివాసంపై టీడీపీ సానుభూతి పరులు దాడులు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

పెట్రో బాంబులతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. దీంతో మాజీ మంత్రి నివాసంలో మంటలు అంటుకున్నాయి. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి నిరసన కారుల్ని చెదరగొట్టారు. ఇక దీనిపై  జోగి రమేష్ కూడా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై, మంత్రి నారా లోకేష్ పై మండిపడ్డారు. వారి ప్రొద్బలంతోనే ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా.. జోగిరమేష్ పై తిరుపతిలోని చంద్రగిరి పీఎస్ లలో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి.  మరోవైపు మాజీ మంత్రి ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనకు ప్రాణహనీ ఉందని భద్రత కల్పించాలని లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై కోర్టు మధ్యాహ్నం విచారించనుంది.

Read more: Srikakulam: ఏపీలో షాకింగ్ ఘటన.. ప్రియురాలు అలిగిందని యువకుడు ఏంచేశాడో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

మరోవైపు ఆయన కుమారుడు జోగి రోహిత్ కుమార్ కూడా హైకోర్టులో మరో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ వేశాడు. తమ ఇంటిపై దాడి జరిగే అవకాశం ఉందని పోలీసులకు ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చినా సరైన సమయంలో రియాక్ట్ కాలేదని రోహిత్ తన పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నాడు. అల్లరి మూకలు దాడులు చేస్తుంటే.. పోలీసులు చూస్తు ఉండిపోయారని ఆరోపించాడు. తమకుటుంబానికి ప్రాణ హనీ ఉందని వెంటనే భద్రత కల్పించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరారు. ఏపీలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం నివురు కప్పిన నిప్పులా ఉన్నాయని చెప్పుకొవచ్చు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jogi RameshAp High CourtFormer minister jogi RameshIbrahim patnam attack incidentAp politics

Trending News