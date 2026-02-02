Jogi Ramesh filed Lunch motion petition in ap high court: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మరోసారి తిరుమల లడ్డు వివాదం తారా స్థాయికి చేరింది. ఇటీవల సిట్ తిరుమల లడ్డులో నిషేధిత కొవ్వులు కన్పించలేదని చెప్పింది. దీనిపై వైసీపీ నేతలు కూటమిపై మండిపడ్డారు. పవిత్రమైన శ్రీవారికి వివాదంలోకి లాగారని విమర్శలు చేశారు. ఇది కాస్త వివాదంగా మారింది. ఇటీవల అంబటి రాంబాబాబు గుంటూరు ఘటన కూడా పెద్ద రచ్చగా మారింది. ఆయనకు కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. ఇక మరోవైపు విజయవాడలోని ఇబ్రహీంపట్నంలో మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ నివాసంపై టీడీపీ సానుభూతి పరులు దాడులు చేశారు.
పెట్రో బాంబులతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. దీంతో మాజీ మంత్రి నివాసంలో మంటలు అంటుకున్నాయి. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి నిరసన కారుల్ని చెదరగొట్టారు. ఇక దీనిపై జోగి రమేష్ కూడా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై, మంత్రి నారా లోకేష్ పై మండిపడ్డారు. వారి ప్రొద్బలంతోనే ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా.. జోగిరమేష్ పై తిరుపతిలోని చంద్రగిరి పీఎస్ లలో రెండు కేసులు నమోదయ్యాయి. మరోవైపు మాజీ మంత్రి ఏపీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనకు ప్రాణహనీ ఉందని భద్రత కల్పించాలని లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై కోర్టు మధ్యాహ్నం విచారించనుంది.
మరోవైపు ఆయన కుమారుడు జోగి రోహిత్ కుమార్ కూడా హైకోర్టులో మరో లంచ్ మోషన్ పిటిషన్ వేశాడు. తమ ఇంటిపై దాడి జరిగే అవకాశం ఉందని పోలీసులకు ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చినా సరైన సమయంలో రియాక్ట్ కాలేదని రోహిత్ తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నాడు. అల్లరి మూకలు దాడులు చేస్తుంటే.. పోలీసులు చూస్తు ఉండిపోయారని ఆరోపించాడు. తమకుటుంబానికి ప్రాణ హనీ ఉందని వెంటనే భద్రత కల్పించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరారు. ఏపీలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం నివురు కప్పిన నిప్పులా ఉన్నాయని చెప్పుకొవచ్చు.
