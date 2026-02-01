English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Jogi Ramesh Video: సిగ్గు, శరం వదిలి సన్నాసుల్లా తయారయ్యారు.!.. చంద్రబాబు, లోకేష్‌లపై జోగి రమేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Jogi Ramesh Video: సిగ్గు, శరం వదిలి సన్నాసుల్లా తయారయ్యారు.!.. చంద్రబాబు, లోకేష్‌లపై జోగి రమేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Jogi Ramesh fires on Chandrababu naidu govt: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారాలోకేష్ పై వైసీపీ మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ మండిపడ్డారు.  మీ చిప్ దొబ్బిందని సెటైర్ లు వేశారు. నా ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడులు చేయిస్తారా..?.. అంటూ తీవ్రస్థాయిలో  ఆరోపణలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 1, 2026, 07:31 PM IST
  • చంద్రబాబు,లోకేష్ పై జోగిరమేష్ ఫైర్..
  • ఏపీలో దుమారం..

Jogi Ramesh Video: సిగ్గు, శరం వదిలి సన్నాసుల్లా తయారయ్యారు.!.. చంద్రబాబు, లోకేష్‌లపై జోగి రమేష్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Jogi Ramesh fires on Chandrababu naidu and nara Lokesh: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ మధ్య తగ్గా ఫార్ వార్ నడుస్తొంది. ముఖ్యంగా ఇటీవల తిరుమల లడ్డు వివాదంపై మరోసారి నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అంబటి రాంబాబు.. సీఎం చంద్రబాబుపై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు అగ్నికి ఆజ్యం పోసేలా మారాయి. ప్రస్తుతం ఆయన్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మరోవైపు తాజాగా.. విజయవాడలోని ఇబ్రహీంపట్నంలో మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ నివాసంపై టీడీపీ కార్యకర్తలు దాడులు చేశారు. పెట్రోల్ బాంబులను జోగి రమేష్ లో నివాసంలో విసిరారు.  

రాళ్లు, కర్రలను జోగిరమేష్ ఇంట్లోకి విసిరి కొట్టారు. దీంతో జోగిరమేష్ నివాసంలో మంటలు అంటుకున్నాయి.  పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆకతాయిల్ని చెదరగొట్టారు. జోగిరమేష్ ఇటీవల చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలపై కౌంటర్ గా టీడీపీ సానుభూతి పరులు ఈ దాడులకు పాల్పడ్డారు. మొత్తంగా ఈ దాడి ఘటనపై మాజీ మంత్రి జోగిరమేష్ రియాక్ట్ అయ్యారు.  నారా లోకేష్.. నీ పిల్ల చేష్టలకు,వెర్రి చేష్టలకు నేను భయపడేది లేదని స్పష్టం చేశారు.

నీ అయ్య, నువ్వు, నన్ను జైలులో పెట్టి రాక్షసానందం పొందింది చాలక.. నా ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి చేస్తారా?.. అంటూ శివాలెత్తిపోయారు. సిగ్గు, శరం వదిలేసి సన్నాసుల్లాగ తయారయ్యారని ఎద్దేవా చేశారు. నా ఇంటికి నీ ఇల్లు ఎంత దూరమో.. నీ ఇంటికి నా ఇల్లు అంత దూరమే అని అన్నారు.  ఏం పనులురా ఇవి, పనికి మాలినోడా అంటూ మండిపడ్డారు.

Read more: Chandrababu naidu: శ్రీవారిని అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయాలా..?.. వైసీపీపై నిప్పులు చెరిగిన సీఎం చంద్రబాబు.. ఏమన్నారంటే..?

 ఏం చేశానని తన ఇంటిపై దాడి చేశారన్నారు. నీ గుండాలను , నీ పిక్ పాకెట్ గాళ్లను, బ్లేడు బ్యాచీలను, గంజాయి బ్యాచ్ లను నా మీదకు పంపుతావా అంటూ మండిపడ్డారు. మీకు పెళ్లాం పిల్లలు లేరా అంటూ జోగిరమేష్ ఏపీ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. చిన్నప్పటి నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నానని, నీ మెదడులోని చిప్ దొబ్బిందని నారా లోకేష్ ను ఏకీపారేశారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Jogi RameshChandrababu NaiduAp politicsAndhra PradeshTdp goons attacks on Jogi Ramesh house

