Bus Fire Accident: కర్నూల్ బస్సు అగ్నిప్రమాదంపై న్యాయం జరిగేలా NHRCలో ఫిర్యాదు చేశాం: కేతిరెడ్డి జగదీశ్వరరెడ్డి

Kethireddy Jagadishwar Reddy Files NHRC Complaint: కర్నూల్ జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు అగ్నిప్రమాద ఘటనపై కేతిరెడ్డి జగదీశ్వర రెడ్డి.. కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మరియు రహదారుల శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి వి.ఉమాశంకర్కి ఒక వివరణాత్మక విజ్ఞప్తిని సమర్పించారు. దీనితో పాటు NHRCలో కూడా అధికారికంగా ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారు.
ఫిర్యాదు వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి..
* హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరీ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ (రిజిస్ట్రేషన్ నెం. DD01N 9490)కు చెందిన ప్రైవేట్ స్లీపర్ బస్సు బైక్ను ఢీకొని.. కొంత దూరం లాక్కెళ్లడం వల్ల నిప్పు రాజుకుంది. ఈ మంటలు బస్సును చుట్టుముట్టడంతో 20 మందికి పైగా ప్రయాణికులు మంటల్లో కాలి బూడిదయ్యారు. ఈ అగ్నిప్రమాదం.. అధికారిక అనుమతి లేని సరుకు, లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలతో సహా 234 అక్రమ స్మార్ట్ఫోన్లు వంటి వాటితో తీవ్రమైంది. ప్రాణాలతో బయటపడిన వారు ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ డోర్స్ జామ్ అయ్యాయని తెలిపారు.
* వాహన భద్రతా ప్రమాణాల ఉల్లంఘనలు (ఎం.వి. చట్టం, సెక్షన్ 52), బస్సు ఆపరేటర్పై గతంలో ఉన్న 16 పెండింగ్ ఉల్లంఘనలు.
* అధిక సరుకు రవాణా నిషేధాన్ని (సెక్షన్ 113) మరియు AI-ఆధారిత వాహన ట్రాకింగ్ను అమలు చేయడంలో వైఫల్యం.
* NH-44పై రహదారి మౌలిక సదుపాయాల లోపాలు, త్వరిత స్పందన బృందాలు, రంబుల్ స్ట్రిప్స్ మరియు ఫైర్ హైడ్రెంట్ల కొరత, MoRTH మరియు NHAI మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించడం.
* వ్యవస్థాగత రాష్ట్ర వైఫల్యాలు, హైవే భద్రతా ఆడిట్లు, వాహనాల ఫిట్నెస్పై సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాలను అమలు చేయకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల ఈ సంఘటన జీవించే హక్కు (ఆర్టికల్ 21) యొక్క తీవ్ర ఉల్లంఘనగా NHRC ఫిర్యాదు హైలైట్ చేసింది.
NHRC ఫిర్యాదు మరియు డిమాండ్లు..
1. NHRC ఈ మానవ హక్కుల ఫిర్యాదును అధికారికంగా డైరీ నంబర్: 25334/IN/2025తో స్వీకరించింది.
2. నేర మరియు సాంకేతిక బాధ్యతను నిర్ధారించడానికి 15 రోజుల్లోగా ఉన్నత-స్థాయి స్వతంత్ర విచారణను ఏర్పాటు చేయాలి.
3. NH-44పై ఫైర్ అణిచివేత వ్యవస్థలు మరియు AI- పర్యవేక్షిత స్పీడ్ కెమెరాల ఏర్పాటుతో సహా తక్షణ భద్రతా మెరుగుదలలు చేయాలి.
4. దేశవ్యాప్తంగా తప్పనిసరి బస్సు ఆడిట్లు, సరుకు స్క్రీనింగ్ మరియు నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన డ్రైవర్లను బ్లాక్లిస్ట్ చేయాలి.
5. మరణించిన ప్రతి కుటుంబానికి రూ. 10 లక్షల ఎక్స్-గ్రేషియా పరిహారం.. అలాగే ప్రాణాలతో బయటపడిన వారికి ఉచిత వైద్య సహాయం అందించాలి.
కేతిరెడ్డి జగదీశ్వర రెడ్డి ఈ దుర్ఘటనపై మాట్లాడుతూ.. ఈ విషాదం కేవలం ప్రమాదం కాదు.. ఇది దశాబ్దాల నిర్లక్ష్యం, అమలు చేయని భద్రతా నిబంధనల యొక్క ప్రత్యక్ష పర్యవసానం. దీపావళి వేడుకల నుండి తిరిగి వస్తున్న 20 మందికి పైగా అమాయక ప్రాణాలు, జామ్ అయిన నిష్క్రమణ ద్వారాలు.. అంతేకాకుండా అక్రమంగా రవాణా చేయబడిన వస్తువుల కారణంగా పెరిగిన ఇంధనంతో కూడిన అగ్నిప్రమాదంలో చిక్కుకొని సజీవ దహనమయ్యారు. మా విజ్ఞప్తి MoRTH మరియు NHAI అధికారుల వ్యవస్థాగత వైఫల్యాలకు జవాబుదారీతనాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది. NHRCలో ఫిర్యాదు దాఖలు చేయడం అనేది ప్రాథమిక జీవించే హక్కును ఉల్లంఘించడమే అని స్పష్టం చేస్తుంది. బాధ్యులైన అధికారులను ప్రాసిక్యూట్ చేసి, శాశ్వత, కట్టుబడి ఉండే భద్రతా సంస్కరణలను ఏర్పాటు చేసే వరకు మేము విశ్రమించము. ఏ కుటుంబం కూడా మళ్లీ ఇలాంటి నష్టాన్ని భరించకుండా చూడటమే మా లక్ష్యమన్నారు.
