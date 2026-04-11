Police Open Fire On Kadapa Girl Killed Accused: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిన్న సంచలనం రేపిన కడప అగ్రహారం బాలిక హత్య నిందితుడు ఈరోజు తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. పోలీసులు శనివారం తెల్లవారుజామున మైదుకూరు నుంచి వేరే ప్రాంతానికి తరలిస్తున్న సమయంలో తప్పించుకునే యత్నం చేశాడు. ఆ సమయంలో ఇద్దరు కానిస్టేబుల్స్ను కూడా గాయపరిచి పారిపోతున్న నిందితుడి పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. నిందితుడి కాళ్ళపై పోలీసులు బుల్లెట్లు దించారు. ప్రస్తుతం నిందితుడిని కడప రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఏం జరిగింది?
నిన్న కడప అగ్రహారానికి చెందిన కీర్తన (17) అనే బాలికను అదే గ్రామానికి చెందిన వేంకటేశ్ అనే యువకుడు గొంతు కోసి చంపాడు. ప్రేమ పేరుతో వేధించడమే కాకుండా పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలని వేధించాడు. బాలిక దీనికి అంగీకరించడం లేదు. దీంతో ఉన్మాదిలా మారి ప్రాణాలు బలి తీసుకున్నాడు .వెంకటేష్ కీర్తన గొంతు కోసి నిన్న హత్య చేసి పరారయ్యాడు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో ఆమెను తండ్రి ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలించడానికి ప్రయత్నించారు. కీర్తన చనిపోయే సమయంలో కూడా వెంకటేష్ ప్రవీణ్ పేర్లను తండ్రికి చెప్పినట్లు సమాచారం మిగతా విషయాలు చెప్పేలోగా తాను మాట్లాడలేకపోయింది మార్గమధ్యంలోనే ప్రాణాలు విడిచింది.
కుటుంబ సభ్యుల సమాచారం మేరకు వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని ఆరా తీశారు. నిందితుడిని కూడా గాలించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకొని విచారణ చేపట్టారు. నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడాలని మృతుల కుటుంబ సభ్యులు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఆసుపత్రిలో అమ్మాయి మృతితో శోకసంద్రంగా మారింది. అయితే ఈరోజు ఉదయం తెల్లవారుజాము సమయంలో మైదుకూరు నుంచి ఇతర వేరే ప్రాంతానికి తరలిస్తున్న సమయంలో నిందితుడు వెంకటేష్ పారిపోవడానికి ప్రయత్నించాడు. కానిస్టేబుల్ పై కూడా దాడి చేసి మరి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించాడు నిందితుడు. దీంతో పోలీసులు గాలిలో కాల్పులు జరిపారు. వారిపై ఎదురు తిరగడంతో కాళ్లపై బుల్లెట్లు దించారు. ప్రస్తుతం రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు పోలీసులు.
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook