Andhra Pradesh Politics: కడప జిల్లాలో పదవుల పంజారం.. ఎమ్మెల్యేల మధ్య ఆధిపత్య పోరు

Andhra Pradesh Politics: ఆ జిల్లాలో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఢీ అంటే ఢీ అంటున్నారా..! కుటుంబ సభ్యులకు పదవుల కోసం పావులు కదుపుతూ పార్టీ పరువునే బజారున పడేస్తున్నారా..! వేరు వేరు నియోజవర్గాలకు చెందిన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఒకే పదవి కోసం ఎందుకు పాకులాడుతున్నారు..! ఎవరా ఇద్దరు నేతలు.. ఏంటి ఆ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ కహానీ..!    

Written by - G Shekhar | Last Updated : Oct 10, 2025, 10:18 AM IST

Andhra Pradesh Politics: ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అనూహ్యంగా ఐదు సీట్లు గెలుచుకున్నాయి కూటమి పార్టీలు.. నాలుగు చోట్ల టీడీపీ ఒక్క స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్ధులు ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచారు. ఆ ఊపులో అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రతిపక్షంపై విరుచుకుపడుతున్నారా అనుకుంటే.. ఆ పని మానేసి తమలో తాము తన్నులాటకు తెర తీస్తున్నారనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. ఇక జిల్లాలో బీజేపీ సంగతి పక్కన పెడితే తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఎవరికివారు ఆధిపత్యం కోసం ఆరాటపడుతున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా జిల్లా కేంద్రమైన కడప దానికి అనుకుని ఉన్న కమలాపురం నియోజకవర్గం నేతల మధ్య ఏమాత్రం సఖ్యత కానరావడం లేదని పార్టీ వర్గాలు చెప్పుకుంటున్నాయి.. ప్రతి వ్యవహారంలో ఉప్పు, నిప్పులా ఉంటున్నారట ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల వ్యవహారం పార్టీ హైకమాండ్‌కు తలనొప్పిగా మారిందన్న చర్చ జరుగుతోంది.. 

ఇటీవల కడప ఎమ్మెల్యే మాధవి రెడ్డిపై  టీడీపీ నేత కృష్ణారెడ్డి తిరుగుబాటు జెండా ఎగరవేశారు. మీడియాకు ఎక్కి బహిరంగ విమర్శలు చేశారు. ఇది చాలదన్నట్టు ఎమ్మెల్యేకు వ్యతిరేకంగా వర్గాలను తయారు చేసిన కృష్ణారెడ్డి ఏకంగా కమలాపురం టీడీపీ ఇంచార్జ్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ పుత్తా నరసింహారెడ్డిని కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చారు. దాంతో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల మధ్య మరింత వైరాన్ని పెంచినట్లు అయ్యింది. అయితే కడప ఎమ్మెల్యే మాధవి, కమలాపురం ఎమ్మెల్యే పుత్త కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి ఇద్దరూ తొలిసారిగా శాసనసభకు ఎంపికైన వారే.

దీంతో కాస్తా దూకుడుగా ఉండడంతో పాటు అటు కడప నగరం పై పట్టు కోసం పాకులాడే క్రమంలో అభిప్రాయ భేదాలు వస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధి కమలాపురం నియోజకవర్గంలో ఉండటంతో ఈసారి ఎలాగైనా నగరంతో పాటు మొత్తం జిల్లా మీద పట్టు సాధించాలని పావులు కదిపేస్తున్నారట కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి.. తన తండ్రి మాజీ ఎమ్మెల్సీ పుత్త నరసింహా రెడ్డిని మేయర్ ను చేయాలన్నది ఆయన ప్లాన్ గా చెప్పుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో కడప ఎమ్మెల్యే మాధవి కూడా తన కొడుకును మేయర్ సీటులో  కూర్చోబెట్టి మురిసిపోవాలని కలలు కంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

మరోవైపు కడప నగరంలో రెండు చోట్ల బార్లు ఏర్పాటు చేసే విషయంలో కూడా ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే మధ్య విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరినట్టు తెలుస్తోంది. ఇక్కడ ఇంకో ట్విస్ట్ ఏమిటంటే ఎమ్మెల్యేతో విభేదాలు ఉన్నప్పుడు అసమ్మతి నేతలు అధిష్టానం దగ్గరికి పోవడం కామన్. కానీ అందుకు భిన్నంగా కడప రెబల్స్ పక్క నియోజకవర్గానికి చెందిన మరో నేత వద్దకు వెళ్లడం ఏంటనే చర్చ నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా కూటమి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చాక కడప నియోజకవర్గం పరిధిలో పెద్ద ఎత్తున మట్టి అక్రమ రవాణా జరుగుతోంది.  

మట్టి అక్రమ రవాణాతో కొందరు నేతలు భారీగా డబ్బు సొమ్ము చేసుకుంటున్నారనే ప్రచారం ఉంది. మరోవైపు కడపలో కూటమి ధర్మాన్నీ ఎక్కడా టీడీపీ నేతలు పాటించడం లేదని ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సుబ్బారెడ్డి ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ విషయంలో ఎమ్మెల్యే మాధవి రెడ్డి, పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు శ్రీనివాసరెడ్డిని డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ చేశారు. అంతేకాదు ఎమ్మెల్యే మాధవి రెడ్డి తీరు మార్చుకోకపోతే తాము తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఇటు సొంత పార్టీలో అటు కూటమి పార్టీ నేతల మధ్య కూడా విభేదాలు బహిర్గతం కావడం రాజకీయంగా దుమారం రేపుతోంది. 

ఏదీఏమైనా కడప, కమలాపురం నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యేల మధ్య ఆధిపత్య పోరు తారాస్థాయికి చేరుకుంది. ఇప్పటికే ఇద్దరు నేతల వర్గ పోరు హైకమాండ్ దృష్టికి వెళ్లింది. దాంతో ఇద్దరు నేతల వ్యవహారంపై టీడీపీ అధిష్టానం సీరియస్ గా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇటీవల అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరైన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకు క్లాసు పీకాలనుకున్నారట. కానీ అప్పుడు కుదరక వాయిదా వేశారట. ఇప్పటికే ఈ వ్యవహారం మంత్రి నారా లోకేష్ దృష్టిలో ఉందని ఇంకా శృతి మించితే ఆయనే డైరెక్ట్ గా రంగంలోకి దిగి కట్టడి చేసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నాయి టీడీపీ వర్గాలు. 

About the Author
Andhra PradeshAndhra Pradesh PoliticsKadapa PoliticsMLA Madhavi ReddyMLA Putta Krishna Chaitanya Reddy

